Великодні мармурові яйця: цей спосіб фарбування підкорив Мережу

Крашанки.

Реклама

Мармурові великодні яйця цьогоріч у тренді. Це один зі способів пофарбувати яйця без штучних барвників. Завдяки простим інгредієнтам, які є на кожній кухні, - цибулинню і каркаде — шкаралупа набуває глибокого, насиченого відтінку з унікальними візерунками, які неможливо повторити двічі.

Про незвичайний спосіб фарбування розповіла кулінарка Валерія Матрохіна.

Для фарбування яєць цим способом знадобляться:

Реклама

яйця

літр води

одна столова ложка оцту 9%

½ столової ложки солі

лушпиння синьої та жовтої цибулі

жменя чаю каркаде

аркуш білого паперу

капронові колготи чи марля

Процес фарбування яєць

Лушпиння та папір нарізаємо довільної форми. Насипаємо все у миску. Яйця миємо. Змочуємо їх у воді, аби стали мокрі, а потім обвалюємо в лушпинні з папером. Після цього кожне яйце загортаємо в шматок колготи або марлю. Зав’язуємо ниткою. У каструлю наливаємо воду, додаємо каркаде, сіль і оцет, викладаємо яйця. Варимо після закипання декілька хвилин - залежно від того, якої густоти ви хочете отримати яйця. Знімаємо з вогню і залишаємо яйця остигати на 3-4 години. Після цього звільняємо яйця від колгот чи марлі. Можна обережно змастити олією.

