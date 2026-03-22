Великодні мармурові яйця: цей спосіб фарбування підкорив Мережу

Цей спосіб фарбування не лише натуральний. Результат для кожногт яйця буде свій.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Крашанки. / © Pexels

Мармурові великодні яйця цьогоріч у тренді. Це один зі способів пофарбувати яйця без штучних барвників. Завдяки простим інгредієнтам, які є на кожній кухні, - цибулинню і каркаде — шкаралупа набуває глибокого, насиченого відтінку з унікальними візерунками, які неможливо повторити двічі.

Про незвичайний спосіб фарбування розповіла кулінарка Валерія Матрохіна.

Для фарбування яєць цим способом знадобляться:

  • яйця

  • літр води

  • одна столова ложка оцту 9%

  • ½ столової ложки солі

  • лушпиння синьої та жовтої цибулі

  • жменя чаю каркаде

  • аркуш білого паперу

  • капронові колготи чи марля

Процес фарбування яєць

  1. Лушпиння та папір нарізаємо довільної форми. Насипаємо все у миску.

  2. Яйця миємо. Змочуємо їх у воді, аби стали мокрі, а потім обвалюємо в лушпинні з папером.

  3. Після цього кожне яйце загортаємо в шматок колготи або марлю. Зав’язуємо ниткою.

  4. У каструлю наливаємо воду, додаємо каркаде, сіль і оцет, викладаємо яйця.

  5. Варимо після закипання декілька хвилин - залежно від того, якої густоти ви хочете отримати яйця.

  6. Знімаємо з вогню і залишаємо яйця остигати на 3-4 години. Після цього звільняємо яйця від колгот чи марлі. Можна обережно змастити олією.

Нагадаємо, ми ділилися професійними лайфгаками від шефа, які зроблять вашу випічку ідеальною до Великодня і не тільки.

