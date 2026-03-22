- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 135
- Час на прочитання
- 1 хв
Великодні мармурові яйця: цей спосіб фарбування підкорив Мережу
Цей спосіб фарбування не лише натуральний. Результат для кожногт яйця буде свій.
Мармурові великодні яйця цьогоріч у тренді. Це один зі способів пофарбувати яйця без штучних барвників. Завдяки простим інгредієнтам, які є на кожній кухні, - цибулинню і каркаде — шкаралупа набуває глибокого, насиченого відтінку з унікальними візерунками, які неможливо повторити двічі.
Про незвичайний спосіб фарбування розповіла кулінарка Валерія Матрохіна.
Для фарбування яєць цим способом знадобляться:
яйця
літр води
одна столова ложка оцту 9%
½ столової ложки солі
лушпиння синьої та жовтої цибулі
жменя чаю каркаде
аркуш білого паперу
капронові колготи чи марля
Процес фарбування яєць
Лушпиння та папір нарізаємо довільної форми. Насипаємо все у миску.
Яйця миємо. Змочуємо їх у воді, аби стали мокрі, а потім обвалюємо в лушпинні з папером.
Після цього кожне яйце загортаємо в шматок колготи або марлю. Зав’язуємо ниткою.
У каструлю наливаємо воду, додаємо каркаде, сіль і оцет, викладаємо яйця.
Варимо після закипання декілька хвилин - залежно від того, якої густоти ви хочете отримати яйця.
Знімаємо з вогню і залишаємо яйця остигати на 3-4 години. Після цього звільняємо яйця від колгот чи марлі. Можна обережно змастити олією.
Нагадаємо, ми ділилися професійними лайфгаками від шефа, які зроблять вашу випічку ідеальною до Великодня і не тільки.