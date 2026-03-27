Як зробити мармурові крашанки на Великдень без хімії своїми руками

Мармурові крашанки. Фото: https://www.youtube.com/@beautiful_at_home

Реклама

Для створення ефектних мармурових яєць до Великодня не обов’язково використовувати штучні барвники. Експерти пропонують простий та безпечний спосіб фарбування за допомогою підручних засобів, які знайдуться на кожній кухні. Завдяки поєднанню паперу, цибулевого лушпиння та чаю каркаде кожне яйце отримує неповторний малюнок.

Інгредієнти та матеріали

Для роботи знадобляться сирі яйця (краще брати білі для яскравішого контрасту), які необхідно попередньо помити.

Основним фарбувальним елементом виступає суміш подрібненого цибулевого лушпиння — суміш звичайної жовтої та синьої цибулі.

Реклама

Також потрібно підготувати звичайний білий аркуш паперу формату А4.

Для фіксації декору на яйцях знадобляться:

Невеликі шматки марлі або бинта;

Міцні нитки;

Миска з чистою водою;

Каструля для варіння.

Як зробити яйця мармуровими

Процес підготовки починається з подрібнення паперу та лушпиння. Аркуш паперу нарізають на дрібні смужки, а потім на довільні геометричні фігури — трикутники чи прямокутники.

Цибулеве лушпиння потрібно дрібно посікти ножем. Обидва компоненти ретельно перемішують в одній ємності.

Реклама

Кожне мокре сире яйце обкачують у суміші паперу та лушпиння так, щоб до шкаралупи прилипло якомога більше частинок.

Після цього яйце щільно обгортають марлею або бинтом і міцно зав’язують ниткою, створюючи щільний мішечок, щоб зафіксувати майбутній малюнок на час варіння.

Підготовлені заготівлі викладають у каструлю, куди попередньо насипали 3 столові ложки сухого чаю каркаде з гіркою. Цього об’єму вистачить для фарбування до 10 яєць. Вміст каструлі заливають водою так, щоб вона повністю покрила яйця, та додають одну столову ложку оцту для закріплення кольору.

Яйця варять 10 хвилин після закипання, після чого вимикають вогонь. На цьому етапі можна регулювати інтенсивність кольору. Для світло-сірих відтінків яйця залишають у розчині на 30–40 хвилин, для глибокого темного кольору варто витримувати яйця в чаї від 3 до 4 годин.

Реклама

Після завершення фарбування яйця обережно дістають із марлі, промивають під проточною водою та викладають на рушник до повного висихання. Щоб підкреслити мармуровий візерунок та додати святкового блиску, суху шкаралупу варто натерти невеликою кількістю соняшникової олії.