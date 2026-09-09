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Мариновані фрукти на зиму: три рецепти незвичайної консервації
Мариновані фрукти можна подавати до м’яса, птиці, сирів, додавати до салатів або використовувати як закуску.
Фрукти на зиму можна заготовляти не лише як варення чи компоти. Вони ще й чудово підходять для маринування — набувають пікантного кисло-солоного смаку та стають цікавою закускою до м’яса, птиці, сирів або святкової дошки.
ТСН.ua підготував рецепти маринованих слив, винограду і груші на зиму.
Мариновані сливи
Мариновані сливи чудово поєднуються із запеченою свининою, качкою, куркою, м’ясними паштетами та твердими сирами.
Інгредієнти
700 г твердих слив
500 мл води
150 мл оцту 9%
1 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
3–4 горошини духмяного перцю
5–6 горошин чорного перцю
2 лаврові листки
2 бутони гвоздики
1-2 чайні ложки кориці
Як замаринувати сливи
Використовуйте щільні сливи, які ще не встигли стати м’якими. Вони не розваряться та краще збережуть форму. Кісточки можна залишити або видалити.
У каструлі змішайте воду, оцет, сіль, цукор та спеції. Доведіть маринад до кипіння.
Сливи щільно складіть у стерилізовані банки та залийте гарячим маринадом. Накрийте кришками й залиште приблизно на 10 хв.
Після цього злийте маринад назад до каструлі та знову доведіть до кипіння. Потім залийте ним сливи вдруге.
Закрийте банки стерильними кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Маринований виноград
Маринований виноград добре поєднується із запеченим м’ясом і твердими сирами.
Інгредієнти
700 г винограду
500 мл води
150 мл оцту 9%
1 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
1–2 зубчики часнику
2 лаврові листки
5 горошин чорного перцю
3 горошини духмяного перцю
1 ч. л. насіння гірчиці
Як замаринувати виноград
Виноград добре промийте та зніміть ягоди з гілочок. Для закрутки краще вибирати темний виноград зі щільною шкіркою.
У стерилізовані банки покладіть часник, лавровий лист, чорний і духмяний перець та насіння гірчиці. Наповніть банки виноградом.
Для маринаду закип’ятіть воду з сіллю та цукром. Зніміть із вогню, влийте оцет і перемішайте.
Гарячим маринадом залийте виноград у банках. Накрийте кришками та залиште на 10 хв.
Після цього маринад злийте назад до каструлі та знову доведіть до кипіння. Далі — повторно залийте виноград. Банки одразу герметично закрийте.
Мариновані груші
Мариновані груші особливо добре смакують із сирами, паштетами та запеченою птицею.
Інгредієнти:
700 г твердих груш
500 мл води
150 мл оцту 9%
1 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
2 лаврові листки
5 горошин чорного перцю
3 горошини духмяного перцю
1 ч. л. насіння коріандру
1 невеликий шматочок свіжого імбиру
Як замаринувати груші
Обирайте тверді та не перестиглі груші. Вимийте їх, розріжте навпіл або на четвертинки та видаліть серцевину.
У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, перець, коріандр та тонко нарізаний імбир. Доведіть до кипіння.
Опустіть груші в гарячий маринад і проваріть 2–3 хв. Вони мають трохи розм’якшитися, але залишитися щільними.
Перекладіть груші до стерилізованих банок, залийте гарячим маринадом та додайте спеції з каструлі.
Накрийте кришками, простерилізуйте банки та герметично закрийте.
Як зберігати мариновані фрукти
Готові банки потрібно охолодити і поставити до прохолодного темного місця. Найкраще — до погребу або іншого приміщення зі стабільною прохолодною температурою.
Для тривалого зберігання важливо використовувати стерильні банки та кришки й дотримуватися перевіреної технології консервування.
Перед вживанням перевірте банку. Якщо кришка здулася, є пліснява, піна, неприємний запах чи інші ознаки псування — таку заготовку не куштуйте.
Нагадаємо, ми писали про те, чи можна додавати аспірин у консервацію.