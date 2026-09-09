Мариновані фрукти на зиму: три рецепти незвичайної консервації

Консервація. / © Freepik

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Фрукти на зиму можна заготовляти не лише як варення чи компоти. Вони ще й чудово підходять для маринування — набувають пікантного кисло-солоного смаку та стають цікавою закускою до м’яса, птиці, сирів або святкової дошки.

ТСН.ua підготував рецепти маринованих слив, винограду і груші на зиму.

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Мариновані сливи

Мариновані сливи чудово поєднуються із запеченою свининою, качкою, куркою, м’ясними паштетами та твердими сирами.

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Інгредієнти

700 г твердих слив

500 мл води

150 мл оцту 9%

1 ст. л. солі

1 ч. л. цукру

3–4 горошини духмяного перцю

5–6 горошин чорного перцю

2 лаврові листки

2 бутони гвоздики

1-2 чайні ложки кориці

Як замаринувати сливи

Використовуйте щільні сливи, які ще не встигли стати м’якими. Вони не розваряться та краще збережуть форму. Кісточки можна залишити або видалити. У каструлі змішайте воду, оцет, сіль, цукор та спеції. Доведіть маринад до кипіння. Сливи щільно складіть у стерилізовані банки та залийте гарячим маринадом. Накрийте кришками й залиште приблизно на 10 хв. Після цього злийте маринад назад до каструлі та знову доведіть до кипіння. Потім залийте ним сливи вдруге. Закрийте банки стерильними кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Маринований виноград

Маринований виноград добре поєднується із запеченим м’ясом і твердими сирами.

Інгредієнти

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700 г винограду

500 мл води

150 мл оцту 9%

1 ст. л. солі

1 ч. л. цукру

1–2 зубчики часнику

2 лаврові листки

5 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

1 ч. л. насіння гірчиці

Як замаринувати виноград

Виноград добре промийте та зніміть ягоди з гілочок. Для закрутки краще вибирати темний виноград зі щільною шкіркою. У стерилізовані банки покладіть часник, лавровий лист, чорний і духмяний перець та насіння гірчиці. Наповніть банки виноградом. Для маринаду закип’ятіть воду з сіллю та цукром. Зніміть із вогню, влийте оцет і перемішайте. Гарячим маринадом залийте виноград у банках. Накрийте кришками та залиште на 10 хв. Після цього маринад злийте назад до каструлі та знову доведіть до кипіння. Далі — повторно залийте виноград. Банки одразу герметично закрийте.

Мариновані груші

Мариновані груші особливо добре смакують із сирами, паштетами та запеченою птицею.

Інгредієнти :

700 г твердих груш

500 мл води

150 мл оцту 9%

1 ст. л. солі

1 ч. л. цукру

2 лаврові листки

5 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

1 ч. л. насіння коріандру

1 невеликий шматочок свіжого імбиру

Як замаринувати груші

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Обирайте тверді та не перестиглі груші. Вимийте їх, розріжте навпіл або на четвертинки та видаліть серцевину. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор, лавровий лист, перець, коріандр та тонко нарізаний імбир. Доведіть до кипіння. Опустіть груші в гарячий маринад і проваріть 2–3 хв. Вони мають трохи розм’якшитися, але залишитися щільними. Перекладіть груші до стерилізованих банок, залийте гарячим маринадом та додайте спеції з каструлі. Накрийте кришками, простерилізуйте банки та герметично закрийте.

Як зберігати мариновані фрукти

Готові банки потрібно охолодити і поставити до прохолодного темного місця. Найкраще — до погребу або іншого приміщення зі стабільною прохолодною температурою.

Для тривалого зберігання важливо використовувати стерильні банки та кришки й дотримуватися перевіреної технології консервування.

Перед вживанням перевірте банку. Якщо кришка здулася, є пліснява, піна, неприємний запах чи інші ознаки псування — таку заготовку не куштуйте.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна додавати аспірин у консервацію.

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