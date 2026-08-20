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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
4 хв

Мариновані огірки на зиму: топ-3 найсмачніші рецепти, які зникають зі столу першими

Хрусткі огірки на зиму приготувати дуже легко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як замаринувати огірки

Як замаринувати огірки / © Фото з відкритих джерел

Хрусткі, ароматні та в міру пряні — мариновані огірки залишаються однією з найпопулярніших домашніх заготовок. Вони добре смакують як самостійна закуска, доповнюють картоплю, м’ясні страви й салати, а взимку нагадують про літній сезон.

Секрет вдалої консервації полягає не лише в маринаді. Про всі нюанси розповідажмо у матеріалі ТСН.ua.

Як підготувати огірки до маринування

Для заготівлі краще брати невеликі або середні плоди приблизно однакового розміру. Вони рівномірніше просочуються розсолом і після консервації залишаються приємно хрусткими.

Перед початком роботи огірки потрібно добре вимити. Якщо овочі були зібрані нещодавно, їх достатньо ненадовго замочити в холодній воді. Для огірків, які вже встигли полежати, замочування протягом кількох годин допоможе відновити пружність.

Банки та кришки необхідно підготувати заздалегідь. Скляну тару слід ретельно вимити й простерилізувати зручним способом.

Для аромату традиційно використовують кріп, часник, листя хрону, смородини або вишні, лавровий лист і перець горошком. Водночас кількість спецій можна коригувати відповідно до власного смаку.

Рецепт №1. Класичні мариновані огірки з часником

Цей варіант підійде тим, хто любить знайомий кисло-солодкий смак без надмірної гостроти. Заготівля виходить ароматною, хрусткою та універсальною.

Інгредієнти на 1-літрову банку

  • 500–600 г невеликих огірків;

  • 2–3 зубчики часнику;

  • 1 парасолька кропу;

  • 1–2 листки вишні або смородини;

  • невеликий шматочок листка хрону;

  • 3–5 горошин чорного перцю;

  • 1 лавровий лист.

Для маринаду:

  • 500 мл води;

  • 1 ст. л. солі без великої гірки;

  • 1–1,5 ст. л. цукру;

  • 1,5–2 ст. л. 9% оцту.

Як приготувати

  1. На дно стерильної банки покладіть кріп, листя, часник, лавровий лист і перець. Щільно заповніть ємність огірками, розміщуючи великі плоди знизу, а менші — ближче до горлечка.

  2. Закип’ятіть воду та залийте нею овочі. Накрийте банку кришкою і залиште приблизно на 10–15 хвилин.

  3. Потім воду обережно злийте в каструлю. Додайте сіль і цукор, доведіть суміш до кипіння. Після цього влийте оцет і відразу зніміть маринад із вогню.

  4. Залийте гарячою рідиною огірки до самого верху. Закрийте стерильною кришкою, переверніть банку догори дном і залиште охолоджуватися під рушником або ковдрою.

Рецепт №2. Хрусткі огірки з гірчицею

Гірчичні зерна надають заготівлі особливого аромату, а разом із часником і кропом створюють насичений пряний смак. Такий варіант особливо сподобається прихильникам пікантних закусок.

Інгредієнти на 1-літрову банку

  • 500–600 г огірків;

  • 2 зубчики часнику;

  • 1 ч. л. насіння гірчиці;

  • 1 парасолька кропу;

  • шматочок листка хрону;

  • 4–5 горошин чорного перцю;

  • 1 лавровий лист.

Для маринаду:

  • 500 мл води;

  • 1 ст. л. солі;

  • 1 ст. л. цукру;

  • 2 ст. л. 9% оцту.

Спосіб приготування

  1. Підготовлені огірки покладіть у холодну воду на кілька годин, після чого промийте. На дно банки викладіть кріп, хрін, часник, гірчичні зерна, перець і лавровий лист.

  2. Заповніть тару овочами якомога щільніше. Залийте окропом і залиште на 10–15 хвилин. Згодом воду злийте.

  3. На її основі приготуйте маринад: додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння, влийте оцет. Гарячу суміш одразу перелийте в банку.

  4. Герметично закрийте ємність, переверніть і залиште до повного охолодження. Через кілька тижнів огірки набудуть насиченого пряного смаку.

Рецепт №3. Огірки з гострим перцем

Для тих, хто любить яскравіші смаки, варто спробувати гострий варіант. Чилі додає приємної пекучості, але її інтенсивність легко регулювати кількістю перцю.

Що потрібно

  • 500–600 г невеликих огірків;

  • 2–3 зубчики часнику;

  • 1 невеликий шматочок свіжого перцю чилі;

  • парасолька кропу;

  • листок хрону;

  • 4–5 горошин чорного перцю;

  • 1 лавровий лист.

Для маринаду:

  • 500 мл води;

  • 1 ст. л. солі;

  • 1,5 ст. л. цукру;

  • 2 ст. л. 9% оцту.

Приготування

  1. На дно підготовленої банки покладіть зелень, часник, перець чилі, лавровий лист і чорний перець. Наповніть ємність вимитими огірками.

  2. Залийте окропом і витримайте близько 10 хвилин. Злийте рідину в каструлю, додайте сіль та цукор і закип’ятіть.

  3. Коли маринад закипить, влийте оцет. Перемішайте та відразу залийте огірки.

  4. Закрийте банку кришкою, переверніть і залиште під теплою тканиною до повного охолодження. Якщо хочеться м’якшої гостроти, кількість чилі можна зменшити вдвічі.

Що зробити, щоб огірки залишилися хрусткими

Є кілька простих правил, які допоможуть отримати щільні та хрусткі плоди.

  • Обирайте правильні овочі. Найкраще для консервації підходять свіжі невеликі огірки з щільною м’якоттю.

  • Не нехтуйте холодною водою. Замочування перед заготівлею допомагає овочам набрати вологу та зберегти пружність.

  • Не перебільшуйте з тепловою обробкою. Якщо багаторазово заливати огірки окропом або занадто довго кип’ятити їх, вони можуть стати м’якими.

  • Додавайте хрін. Його листя не лише надає характерного аромату, а й традиційно використовується в домашній консервації.

  • Слідкуйте за чистотою. Банки, кришки, овочі та зелень мають бути ретельно вимитими, а тара — простерилізованою.

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