Мариновані огірки на зиму: топ-3 найсмачніші рецепти, які зникають зі столу першими

Як замаринувати огірки / © Фото з відкритих джерел

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Хрусткі, ароматні та в міру пряні — мариновані огірки залишаються однією з найпопулярніших домашніх заготовок. Вони добре смакують як самостійна закуска, доповнюють картоплю, м’ясні страви й салати, а взимку нагадують про літній сезон.

Секрет вдалої консервації полягає не лише в маринаді. Про всі нюанси розповідажмо у матеріалі ТСН.ua.

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Як підготувати огірки до маринування

Для заготівлі краще брати невеликі або середні плоди приблизно однакового розміру. Вони рівномірніше просочуються розсолом і після консервації залишаються приємно хрусткими.

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Перед початком роботи огірки потрібно добре вимити. Якщо овочі були зібрані нещодавно, їх достатньо ненадовго замочити в холодній воді. Для огірків, які вже встигли полежати, замочування протягом кількох годин допоможе відновити пружність.

Банки та кришки необхідно підготувати заздалегідь. Скляну тару слід ретельно вимити й простерилізувати зручним способом.

Для аромату традиційно використовують кріп, часник, листя хрону, смородини або вишні, лавровий лист і перець горошком. Водночас кількість спецій можна коригувати відповідно до власного смаку.

Рецепт №1. Класичні мариновані огірки з часником

Цей варіант підійде тим, хто любить знайомий кисло-солодкий смак без надмірної гостроти. Заготівля виходить ароматною, хрусткою та універсальною.

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Інгредієнти на 1-літрову банку

500–600 г невеликих огірків;

2–3 зубчики часнику;

1 парасолька кропу;

1–2 листки вишні або смородини;

невеликий шматочок листка хрону;

3–5 горошин чорного перцю;

1 лавровий лист.

Для маринаду:

500 мл води;

1 ст. л. солі без великої гірки;

1–1,5 ст. л. цукру;

1,5–2 ст. л. 9% оцту.

Як приготувати

На дно стерильної банки покладіть кріп, листя, часник, лавровий лист і перець. Щільно заповніть ємність огірками, розміщуючи великі плоди знизу, а менші — ближче до горлечка. Закип’ятіть воду та залийте нею овочі. Накрийте банку кришкою і залиште приблизно на 10–15 хвилин. Потім воду обережно злийте в каструлю. Додайте сіль і цукор, доведіть суміш до кипіння. Після цього влийте оцет і відразу зніміть маринад із вогню. Залийте гарячою рідиною огірки до самого верху. Закрийте стерильною кришкою, переверніть банку догори дном і залиште охолоджуватися під рушником або ковдрою.

Рецепт №2. Хрусткі огірки з гірчицею

Гірчичні зерна надають заготівлі особливого аромату, а разом із часником і кропом створюють насичений пряний смак. Такий варіант особливо сподобається прихильникам пікантних закусок.

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Інгредієнти на 1-літрову банку

500–600 г огірків;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. насіння гірчиці;

1 парасолька кропу;

шматочок листка хрону;

4–5 горошин чорного перцю;

1 лавровий лист.

Для маринаду:

500 мл води;

1 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

2 ст. л. 9% оцту.

Спосіб приготування

Підготовлені огірки покладіть у холодну воду на кілька годин, після чого промийте. На дно банки викладіть кріп, хрін, часник, гірчичні зерна, перець і лавровий лист. Заповніть тару овочами якомога щільніше. Залийте окропом і залиште на 10–15 хвилин. Згодом воду злийте. На її основі приготуйте маринад: додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння, влийте оцет. Гарячу суміш одразу перелийте в банку. Герметично закрийте ємність, переверніть і залиште до повного охолодження. Через кілька тижнів огірки набудуть насиченого пряного смаку.

Рецепт №3. Огірки з гострим перцем

Для тих, хто любить яскравіші смаки, варто спробувати гострий варіант. Чилі додає приємної пекучості, але її інтенсивність легко регулювати кількістю перцю.

Що потрібно

500–600 г невеликих огірків;

2–3 зубчики часнику;

1 невеликий шматочок свіжого перцю чилі;

парасолька кропу;

листок хрону;

4–5 горошин чорного перцю;

1 лавровий лист.

Для маринаду:

500 мл води;

1 ст. л. солі;

1,5 ст. л. цукру;

2 ст. л. 9% оцту.

Приготування

На дно підготовленої банки покладіть зелень, часник, перець чилі, лавровий лист і чорний перець. Наповніть ємність вимитими огірками. Залийте окропом і витримайте близько 10 хвилин. Злийте рідину в каструлю, додайте сіль та цукор і закип’ятіть. Коли маринад закипить, влийте оцет. Перемішайте та відразу залийте огірки. Закрийте банку кришкою, переверніть і залиште під теплою тканиною до повного охолодження. Якщо хочеться м’якшої гостроти, кількість чилі можна зменшити вдвічі.

Що зробити, щоб огірки залишилися хрусткими

Є кілька простих правил, які допоможуть отримати щільні та хрусткі плоди.

Обирайте правильні овочі. Найкраще для консервації підходять свіжі невеликі огірки з щільною м’якоттю.

Не нехтуйте холодною водою. Замочування перед заготівлею допомагає овочам набрати вологу та зберегти пружність.

Не перебільшуйте з тепловою обробкою. Якщо багаторазово заливати огірки окропом або занадто довго кип’ятити їх, вони можуть стати м’якими.

Додавайте хрін. Його листя не лише надає характерного аромату, а й традиційно використовується в домашній консервації.

Слідкуйте за чистотою. Банки, кришки, овочі та зелень мають бути ретельно вимитими, а тара — простерилізованою.

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