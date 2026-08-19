Мариновані помідори на зиму: топ-3 найсмачніші рецепти без зайвих складнощів

Як замаринувати помідори

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Серпень — чудовий час подбати про домашні запаси на холодний сезон. Стиглі томати легко перетворити на ароматну закуску, яка добре смакує з картоплею, м’ясом, кашами або просто зі свіжим хлібом.

У матеріалі ТСН.ua — зібрали три варіанти маринованих помідорів на зиму: класичний, солодкуватий та пряний із часником. Пропорції розраховані на 1-літрову банку або на відповідну кількість маринаду.

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Як вибрати помідори для маринування

Для заготівлі краще брати щільні, пружні та не перестиглі плоди без тріщин і пошкоджень. Добре підходять томати сорту «Сливка», а для невеликих банок — чері.

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Перед приготуванням овочі потрібно ретельно вимити. Великі помідори можна залишити цілими, якщо вони добре проходять у горлечко банки. За бажанням проколіть їх зубочисткою біля плодоніжки — це допоможе зменшити ризик розтріскування під час заливання гарячим маринадом.

Банки та кришки для тривалого зберігання необхідно належно підготувати й стерилізувати. Чистота тари та герметичність закривання мають принципове значення для безпечної консервації.

1. Класичні мариновані помідори з часником і кропом

Це універсальний варіант для тих, хто любить знайомий кисло-солодкий смак без надмірної кількості спецій.

Інгредієнти на 1-літрову банку:

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500–600 г невеликих щільних помідорів;

2–3 зубчики часнику;

2–3 гілочки кропу;

1 лавровий лист;

3–5 горошин чорного перцю;

1–2 горошини запашного перцю.

Для маринаду:

500 мл води;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. цукру;

20–30 мл 9% оцту.

Співвідношення може трохи відрізнятися залежно від бажаної солодкості та кислоти: наприклад, для літра маринаду використовують близько 1 ст. л. солі, 3 ст. л. цукру та 30 мл 9% оцту.

Як приготувати

Помийте томати, обсушіть їх і за потреби проколіть біля плодоніжки. На дно підготовленої банки покладіть кріп, часник, лавровий лист та перець. Щільно, але без надмірного тиску, викладіть помідори. Залийте окропом і залиште приблизно на 15–20 хвилин. Обережно злийте рідину в каструлю. Додайте сіль і цукор, доведіть до кипіння. Влийте оцет, перемішайте та одразу залийте гарячим маринадом томати. Герметично закрийте банку підготовленою кришкою.

Схема з попереднім заливанням окропом, а потім повторним використанням рідини для маринаду також застосовується у рецепті маринованих чері без окремої стерилізації.

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2. Солодкі мариновані помідори

Такий рецепт сподобається тим, хто не любить різко кислі заготовки. Збільшена кількість цукру робить маринад м’якшим, а спеції додають йому аромату.

Інгредієнти на 1-літрову банку:

600–700 г помідорів;

2–3 зубчики часнику;

кілька гілочок петрушки;

2–3 кільця цибулі;

2–3 горошини чорного перцю;

1 лавровий лист;

за бажанням — кілька шматочків солодкого перцю.

Для маринаду:

500 мл води;

1 неповна ч. л. солі;

1,5–2 ст. л. цукру;

близько 1 ст. л. 9% оцту.

Подібні пропорції для солодкої консервації використовують у рецептах із цибулею, солодким та гострим перцем, селерою і петрушкою.

Приготування

На дно банки покладіть зелень, часник, цибулю та спеції. Заповніть ємність підготовленими томатами. Залийте окропом і залиште на 10–15 хвилин. Злийте воду в каструлю, всипте сіль і цукор. Доведіть маринад до кипіння. Додайте оцет. Залийте томати гарячою рідиною до верху банки. Закрийте стерильною кришкою та дотримуйтеся перевіреної процедури термічної обробки для обраного способу консервування.

Порада: якщо хочеться ще солодшого смаку, не варто бездумно збільшувати кількість цукру. Краще приготувати невелику пробну порцію маринаду та відкоригувати баланс солодкого й кислого.

3. Помідори чері з часником, хроном і зеленню

Маленькі чері зручно закривати в літрових банках: вони компактно розміщуються всередині та красиво виглядають під час подачі.

Інгредієнти:

500 г помідорів чері;

2 зубчики часнику;

2–3 невеликі листочки хрону;

3–4 гілочки кропу;

3–4 гілочки петрушки;

½ цибулини;

450–500 мл води;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. цукру;

20 мл 9% оцту.

Покроковий рецепт

Помийте чері та видаліть плодоніжки.

На дно банки викладіть хрін, кріп, петрушку, часник і нарізану цибулю.

Заповніть ємність томатами.

Залийте окропом і залиште приблизно на 20 хвилин.

Злийте воду в каструлю.

Додайте сіль і цукор та доведіть до кипіння.

Влийте оцет.

Залийте чері гарячим маринадом і герметично закрийте.

Такий спосіб особливо зручний, коли хочеться обійтися без складної процедури стерилізації самої заповненої банки, але важливо дотримуватися надійної технології підготовки тари та герметичного консервування.

Що додати до помідорів для особливого аромату

Смак можна змінювати буквально кількома добавками. До томатів добре підходять часник — додає гостроти та насиченого аромату;

кріп — робить смак більш свіжим;

хрін — надає характерної пікантності;

лавровий лист і запашний перець — створюють класичний пряний аромат;

цибуля — додає солодкувату нотку;

солодкий перець — робить маринад ароматнішим.

Головне — не перевантажити банку спеціями. У хорошому маринаді вони мають підкреслювати смак томатів, а не повністю його перебивати.

Як не допустити, щоб помідори потріскалися

Є кілька простих прийомів. Вибирайте щільні плоди приблизно однакового розміру, не набивайте банку надто щільно та не допускайте різкого температурного шоку. Додатково можна проколоти томати біля плодоніжки перед закладанням.

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