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Маринований перець на зиму: простий рецепт без зайвої мороки
Маринований перець на зиму легко приготувати без зайвої мороки. Достатньо нарізати перець великими шматками, кілька хвилин прогріти його в маринаді й розкласти у стерилізовані банки.
Маринований перець — одна з найзручніших заготовок на зиму. Його можна подавати до картоплі, м’яса, каш, додавати в салати або ставити на святковий стіл як готову закуску. Головне — не переварити перець у маринаді, щоб він залишився ніжним, ароматним і не перетворився на м’яку масу.
ТСН.ua ділиться ідеєю приготування.
Який перець обрати для маринування
Для маринування найкраще підходить солодкий болгарський перець із щільними м’ясистими стінками. Він краще тримає форму після прогрівання і має насичений смак.
Можна брати перець одного кольору або змішати червоний, жовтий і зелений. Така заготовка виглядає яскравіше в банці й на тарілці.
Не варто використовувати м’який, підгнилий або пошкоджений перець. Якщо є темні плями чи сліди псування, такі місця краще вирізати, а сильно зіпсовані плоди не використовувати.
Що потрібно для маринованого перцю
Для простого рецепта знадобиться:
солодкий перець — 2 кг;
вода — 1 л;
цукор — 150 г;
сіль — 2 ст. л. без великої гірки;
оцет 9% — 150 мл;
олія — 100 мл;
лавровий лист — 2–3 шт.;
чорний перець горошком — 8–10 шт.;
часник — 3–5 зубчиків за бажанням.
Кількість часнику можна регулювати. Якщо хочете м’якший смак, додайте менше. Якщо любите більш ароматну закуску — покладіть по кілька пластинок часнику в кожну банку.
Як підготувати перець
Перець добре помийте, видаліть плодоніжки, насіння і білі перегородки. Наріжте плоди великими смужками або шматками.
Не варто нарізати перець занадто дрібно. Великі шматочки краще зберігають форму і виглядають апетитніше після маринування.
Банки та кришки потрібно заздалегідь вимити й простерилізувати. Це важливо для будь-якої консервації, навіть якщо рецепт здається простим.
Як приготувати маринад
У велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, олію, лавровий лист і перець горошком. Доведіть маринад до кипіння і перемішайте, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.
Після цього додайте оцет. Довго кип’ятити маринад з оцтом не потрібно — достатньо, щоб він знову добре прогрівся.
Як маринувати перець
Порціями опускайте нарізаний перець у киплячий маринад. Варіть приблизно 3–5 хвилин після повторного закипання.
Перець має стати трохи м’якшим, але не розваритися. Якщо тримати його в маринаді занадто довго, шматочки втратять форму і стануть надто м’якими.
Гарячий перець щільно, але без сильного притискання розкладіть у стерилізовані банки. За бажанням додайте пластинки часнику.
Залийте перець гарячим маринадом до верху банки і одразу закрийте стерильними кришками.
Чи потрібно стерилізувати банки з перцем
Якщо перець достатньо прогрітий у маринаді, банки стерильні, а маринад гарячий, додаткова стерилізація часто не потрібна. Але якщо ви не впевнені в умовах зберігання або хочете перестрахуватися, банки можна додатково простерилізувати 10–15 хвилин залежно від об’єму.
Після закривання банки варто перевернути догори дном, накрити рушником або ковдрою і залишити до повного охолодження.
Як зробити смак цікавішим
До маринованого перцю можна додати не лише часник, а й інші спеції. Добре підходять духмяний перець, зерна гірчиці, кілька шматочків гострого перцю або трохи зелені.
Але не варто додавати забагато спецій одразу. Болгарський перець має власний солодкуватий смак, і його краще не перебивати.
Чому перець може стати занадто м’яким
Найчастіша причина — його переварили. Солодкий перець швидко розм’якшується, тому його не потрібно довго тримати в киплячому маринаді.
Ще одна причина — дуже дрібна нарізка. Тонкі маленькі шматочки швидше втрачають форму.
Щоб перець залишився приємним на текстуру, нарізайте його великими смужками і прогрівайте лише кілька хвилин.
Де зберігати маринований перець
Після повного охолодження банки можна перенести в темне прохолодне місце. Якщо у квартирі дуже тепло, краще зберігати заготовки в коморі, погребі або іншому прохолоднішому місці.
Після відкриття банку потрібно тримати в холодильнику і з’їсти перець протягом кількох днів.
Найчастіші помилки
Головна помилка — переварити перець у маринаді. Через це він стає надто м’яким і втрачає приємну текстуру.
Друга помилка — погано простерилізувати банки або кришки. Через це заготовка може зіпсуватися.
Ще одна помилка — змінювати пропорції солі, оцту і цукру навмання. Для консервації важливо зберігати баланс маринаду, щоб перець добре стояв узимку.