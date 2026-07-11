Маринований перець на зиму: простий рецепт без зайвої мороки

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Маринований перець — одна з найзручніших заготовок на зиму. Його можна подавати до картоплі, м’яса, каш, додавати в салати або ставити на святковий стіл як готову закуску. Головне — не переварити перець у маринаді, щоб він залишився ніжним, ароматним і не перетворився на м’яку масу.

ТСН.ua ділиться ідеєю приготування.

Який перець обрати для маринування

Для маринування найкраще підходить солодкий болгарський перець із щільними м’ясистими стінками. Він краще тримає форму після прогрівання і має насичений смак.

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Можна брати перець одного кольору або змішати червоний, жовтий і зелений. Така заготовка виглядає яскравіше в банці й на тарілці.

Не варто використовувати м’який, підгнилий або пошкоджений перець. Якщо є темні плями чи сліди псування, такі місця краще вирізати, а сильно зіпсовані плоди не використовувати.

Що потрібно для маринованого перцю

Для простого рецепта знадобиться:

солодкий перець — 2 кг;

вода — 1 л;

цукор — 150 г;

сіль — 2 ст. л. без великої гірки;

оцет 9% — 150 мл;

олія — 100 мл;

лавровий лист — 2–3 шт.;

чорний перець горошком — 8–10 шт.;

часник — 3–5 зубчиків за бажанням.

Кількість часнику можна регулювати. Якщо хочете м’якший смак, додайте менше. Якщо любите більш ароматну закуску — покладіть по кілька пластинок часнику в кожну банку.

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Як підготувати перець

Перець добре помийте, видаліть плодоніжки, насіння і білі перегородки. Наріжте плоди великими смужками або шматками.

Не варто нарізати перець занадто дрібно. Великі шматочки краще зберігають форму і виглядають апетитніше після маринування.

Банки та кришки потрібно заздалегідь вимити й простерилізувати. Це важливо для будь-якої консервації, навіть якщо рецепт здається простим.

Як приготувати маринад

У велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, олію, лавровий лист і перець горошком. Доведіть маринад до кипіння і перемішайте, щоб сіль і цукор повністю розчинилися.

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Після цього додайте оцет. Довго кип’ятити маринад з оцтом не потрібно — достатньо, щоб він знову добре прогрівся.

Як маринувати перець

Порціями опускайте нарізаний перець у киплячий маринад. Варіть приблизно 3–5 хвилин після повторного закипання.

Перець має стати трохи м’якшим, але не розваритися. Якщо тримати його в маринаді занадто довго, шматочки втратять форму і стануть надто м’якими.

Гарячий перець щільно, але без сильного притискання розкладіть у стерилізовані банки. За бажанням додайте пластинки часнику.

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Залийте перець гарячим маринадом до верху банки і одразу закрийте стерильними кришками.

Чи потрібно стерилізувати банки з перцем

Якщо перець достатньо прогрітий у маринаді, банки стерильні, а маринад гарячий, додаткова стерилізація часто не потрібна. Але якщо ви не впевнені в умовах зберігання або хочете перестрахуватися, банки можна додатково простерилізувати 10–15 хвилин залежно від об’єму.

Після закривання банки варто перевернути догори дном, накрити рушником або ковдрою і залишити до повного охолодження.

Як зробити смак цікавішим

До маринованого перцю можна додати не лише часник, а й інші спеції. Добре підходять духмяний перець, зерна гірчиці, кілька шматочків гострого перцю або трохи зелені.

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Але не варто додавати забагато спецій одразу. Болгарський перець має власний солодкуватий смак, і його краще не перебивати.

Чому перець може стати занадто м’яким

Найчастіша причина — його переварили. Солодкий перець швидко розм’якшується, тому його не потрібно довго тримати в киплячому маринаді.

Ще одна причина — дуже дрібна нарізка. Тонкі маленькі шматочки швидше втрачають форму.

Щоб перець залишився приємним на текстуру, нарізайте його великими смужками і прогрівайте лише кілька хвилин.

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Де зберігати маринований перець

Після повного охолодження банки можна перенести в темне прохолодне місце. Якщо у квартирі дуже тепло, краще зберігати заготовки в коморі, погребі або іншому прохолоднішому місці.

Після відкриття банку потрібно тримати в холодильнику і з’їсти перець протягом кількох днів.

Найчастіші помилки

Головна помилка — переварити перець у маринаді. Через це він стає надто м’яким і втрачає приємну текстуру.

Друга помилка — погано простерилізувати банки або кришки. Через це заготовка може зіпсуватися.

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Ще одна помилка — змінювати пропорції солі, оцту і цукру навмання. Для консервації важливо зберігати баланс маринаду, щоб перець добре стояв узимку.

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