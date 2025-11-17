Масні бризки та пил більше не налипатимуть на кухонні шафи: ось що треба зробити

Кухонні шафи — це місце, де жир і пил утворюють стійкий липкий шар, який важко відмити навіть найкращими засобами. Особливо швидко він накопичується на кухонних шафах зверху та біля плити. Проте існує абсолютно простий спосіб, який дозволить забути про цю проблему на місяці. І знають про нього лише дуже досвідчені господині.

Використайте харчову плівку чи пергамент. Найефективніший трюк — це покрити верхні горизонтальні поверхні шаф тонким шаром харчової плівки чи пергаментного паперу. На плівку осідає весь жир і пил, замінити її можна за хвилину, поверхня під нею залишатиметься абсолютно чистою. Тому не треба буде нічого віддирати, відмивати та шкребти. Цей спосіб ідеально підходить саме для верхніх поверхонь, де наліт з’являється найшвидше, а протирати там не дуже зручно.

Протріть шафи ефірною олією, щоб створити захисний бар’єр. Якщо йдеться про фасади, можна створити захисний шар за допомогою кількох крапель ефірної олії. Просто нанесіть краплю олії на м’яку мікрофібру та пройдіться поверхнею. Переваги методу: олія запобігає прилипанню пилу і бризок, наступне прибирання стає в рази легшим, полірує поверхню та надає їй доглянутого вигляду. Олія не залишає помітного сліду, але створює гладкий шар, до якого жир прилипає значно менше.