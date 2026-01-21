Масниця 2026 року: точна дата, історія, традиції та важливі символи свята

Масниця 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Центральне місце святкувань займають обрядові страви, які поєднують кулінарну майстерність із глибоким культурним змістом.

Коли Масниця 2026 року

Святкування триває цілий тиждень перед Великим постом, а його дати залежать від Великодня. 2026 року Великдень у православних християн припадає на 12 квітня, тому Масниця розпочнеться 16 лютого і триватиме до 22 лютого.

Масниця: витоки з язичницьких часів

Спершу Масниця була святом весняного рівнодення. Наші предки прощалися з зимою й вітали весну, віддаючи шану богу сонця Ярилу — покровителю тепла, світла та врожаю. Обряди Масниці були спрямовані на залучення родючості, добробуту та сприятливої погоди на наступний рік.

Реклама

Традиційні страви на Масницю

Млинці та налисники. Українці випікали переважно налисники — тонкі млинці з солодкими чи солоними начинками: сиром, м’ясом, грибами чи маком. Вони символізують сонце, достаток і родючість. Вареники — одна з найулюбленіших українських страв. На Масницю готують вареники з сиром, картоплею, капустою або маком, що уособлюють гостинність і добробут. Сирники — із домашнього сиру, асоційованого з чистотою та здоров’ям. Їх смажать на пательні і подають із медом чи варенням. Галушки — традиційна сільська страва, яку зазвичай подавали зі сметаною, маслом або шкварками. Калита — круглий обрядовий корж, символ сонця та добробуту. М’ясні страви. Незважаючи на те, що Масниця готує до Великого посту, на столі могли з’являтися ковбаси, холодець або тушковане м’ясо, залежно від регіону.

Символіка святкових страв

Млинці, налисники та калита нагадують сонце — ключовий символ родючості та достатку. Вареники та сирники уособлюють домашній затишок і гостинність. А молочні та борошняні страви Масниці символізують ситість і добробут перед постом.

Історія страв і обрядів

Ще з часів язичництва їжа була частиною обрядів Масниці: млинці та налисники — жертва сонцю, вареники — символ багатства та достатку. З приходом християнства свято адаптувалося, зберігши більшість народних традицій.

Святкування Масниці: тоді і зараз

До війни Масниця супроводжувалася великими ярмарками, святковими млинцями на кожному кроці, співами, танцями та обов’язковим спаленням солом’яної ляльки, що символізувала зиму.

Сьогодні, у воєнний час, святкування набуло родинного формату. Українці збираються у колі близьких, готують традиційні страви й зберігають дух свята навіть у складні часи.