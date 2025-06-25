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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Масова алергія: в чому справжні причини реакцій на продукти

Алергія — це не випадковість, а наслідок тривалої роботи шкідливих факторів на організм.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Алергія

Алергія

Алергія на певні продукти, яка здається раптовою, насправді формується роками. Алерголог-імунолог пояснила, чому такі реакції є лише «верхівкою айсберга» і які процеси в організмі запускають харчову гіперчутливість.

Про це пишуть Новини Ю.

За словами фахівчині, поява алергії — це не випадковість, а результат накопичення шкідливих факторів, зокрема токсинів, паразитів, інфекцій та неправильного способу життя. Часто організм довго бореться з внутрішніми загрозами — грибками, бактеріями, вірусами, — а також зовнішніми, такими як побутова хімія, синтетичні матеріали, штучні добавки в їжі. Імунітет не витримує навантаження та дає збої — у вигляді алергії.

Антигістамінні препарати, як пояснила алерголог, не вирішують проблему — лише тимчасово прибирають симптом. Щоб уникнути алергічних проявів, потрібно виключати провокатори зі свого життя, змінювати звички, очищувати організм і знижувати загальне токсичне навантаження.

Зокрема, сучасне харчування з великою кількістю не сезонних або імпортних продуктів також може провокувати негативну реакцію. І чим більше таких факторів діють одночасно, тим вищий ризик серйозних алергічних проявів, навіть у дітей.

Експерт радить уважніше ставитися до сигналів свого організму і комплексно підходити до здоров’я, щоб не довелося боротися з наслідками імунних збоїв.

Нагадаємо, якщо ви випили лише один бокал червоного вина — і вже відчуваєте сильне серцебиття, червоніє обличчя, а на ранок — справжні симптоми похмілля? Це може бути не просто реакція на алкоголь, а ознака серйозної алергічної чутливості до складників напою.

Професор університетського медцентру Геттінгена (Німеччина) Томас Фукс пояснює: справжня алергія на алкоголь зустрічається рідко, однак значно частіше трапляється непереносимість або проблеми з розщепленням гістаміну, який міститься, зокрема, в червоних винах.

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