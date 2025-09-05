Масштабні природні лиха та Третя світова: пророцтва Баби Ванги на 2026 рік

Пророчиця Ванга

Хоча болгарська ясновидиця Баба Ванга померла ще у 1996 році, її передбачення продовжують хвилювати світ, особливо з наближенням 2026 року. Її ім’я знову з’являється в заголовках, адже пророцтва про долю людства, які їй приписують, стають дедалі актуальнішими.

Про це пише City Magazine.

Масштабні природні лиха

За легендами, Ванга передбачала, що 2026 рік стане часом масштабних природних лих: землетрусів, вивержень вулканів та екстремальних погодних явищ, які можуть зачепити до 10% поверхні Землі. На тлі сучасних кліматичних викликів ці слова звучать особливо тривожно.

Загроза Третьої світової

Інше передбачення стосується світової політики: ймовірний початок Третьої світової війни. За словами провидиці, напруження може вибухнути через конфлікт між Китаєм і Тайванем, а також через зіткнення інтересів Росії та США.

Захоплення світу штучним інтелектом

Не менш гучним є її прогноз про «захоплення світу штучним інтелектом». Нібито вже у 2026 році технології вийдуть з-під контролю, стануть самостійними та почнуть впливати на економіку, промисловість і навіть політику.

Зустріч із іншопланетянами

Найбільш фантастичним пророцтвом є зустріч із позаземною цивілізацією. Згідно з переказами, у листопаді 2026 року до Землі може наблизитися космічний корабель іншопланетян.

Пророцтва чи міфологія?

Попри популярність таких прогнозів, достовірних доказів того, що Баба Ванга справді робила подібні заяви, немає. Більшість «пророцтв» існують у вигляді чуток та пізніших інтерпретацій. Експерти вважають їх радше сучасною міфологією, ніж справжніми пророцтвами.

Для одних історії Баби Ванги — це лише легенди, для інших — застереження. Але, якщо щось із цього справді збудеться, про це говоритиме увесь світ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.