Математична головоломка здається напрочуд простою: спробуйте розв’язати її за 30 секунд
Розв’язуючи це рівняння, слід пам’ятати, що ігнорування правил завжди призводить до помилки.
Математична головоломка, яка виглядає оманливо простою, викликала гарячі суперечки в Мережі щодо правильного рішення.
Як повідомляє Daily Mail, на платформі X користувач @BholanathDutta запропонував розв’язати просте, на перший погляд, рівняння.
«Чи можете ви розібратися з цим менш ніж за 30 секунд?» — запитує він.
Рівняння має такий вигляд:
6 × 6 — 6 × 0! =?
Правильний розв’язок включає кілька операцій, які потрібно застосувати у відповідному порядку.
Перша підказка: символи мають значення. Віднімання, множення та додавання відіграють свою роль, але одна дія змінює все.
Якщо це викликає спогади про математичні вправи у початковій школі, ви вже на півдорозі до мети.
Якщо одразу збагнули правильну відповідь, ви щойно довели свою майстерність у математиці.
Все ще застрягли? Ось друга підказка: 0! (нульовий факторіал) дорівнює 1, а не нулю.
А тепер подумайте про золоте правило математики: порядок дій. Один крок має пріоритет — і це не віднімання.
Остання підказка: черговість дій — дужки, степені, множення, ділення, додавання, віднімання. Множення та ділення передують додаванню та відніманню.
Оскільки тут немає дужок чи степенів, почніть з множення:
6 × 6 = 36
6 × 0! = 6 × 1 = 6
Потім відніміть:
36 — 6 = 30
У багатьох спробах розв’язати це рівняння користувачі Мережі називали як відповідь 36, потрапляючи в поширену пастку ігнорування черговості дій. Але ігнорування правил завжди призводить до помилки.
