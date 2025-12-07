ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
2 хв

Математична головоломка здається напрочуд простою: спробуйте розв’язати її за 30 секунд

Розв’язуючи це рівняння, слід пам’ятати, що ігнорування правил завжди призводить до помилки.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Головоломка викликала суперечки в Мережі

Головоломка викликала суперечки в Мережі

Математична головоломка, яка виглядає оманливо простою, викликала гарячі суперечки в Мережі щодо правильного рішення.

Як повідомляє Daily Mail, на платформі X користувач @BholanathDutta запропонував розв’язати просте, на перший погляд, рівняння.

«Чи можете ви розібратися з цим менш ніж за 30 секунд?» — запитує він.

Рівняння має такий вигляд:

6 × 6 — 6 × 0! =?

Правильний розв’язок включає кілька операцій, які потрібно застосувати у відповідному порядку.

Перша підказка: символи мають значення. Віднімання, множення та додавання відіграють свою роль, але одна дія змінює все.

Якщо це викликає спогади про математичні вправи у початковій школі, ви вже на півдорозі до мети.

Якщо одразу збагнули правильну відповідь, ви щойно довели свою майстерність у математиці.

Все ще застрягли? Ось друга підказка: 0! (нульовий факторіал) дорівнює 1, а не нулю.

А тепер подумайте про золоте правило математики: порядок дій. Один крок має пріоритет — і це не віднімання.

Остання підказка: черговість дій — дужки, степені, множення, ділення, додавання, віднімання. Множення та ділення передують додаванню та відніманню.

Оскільки тут немає дужок чи степенів, почніть з множення:

6 × 6 = 36

6 × 0! = 6 × 1 = 6

Потім відніміть:

36 — 6 = 30

У багатьох спробах розв’язати це рівняння користувачі Мережі називали як відповідь 36, потрапляючи в поширену пастку ігнорування черговості дій. Але ігнорування правил завжди призводить до помилки.

Нагадаємо, раніше у Мережі запропонували розв’язати завдання алгебри, яке має напрочуд просте рішення, хоча на перший погляд здається дуже складним.

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie