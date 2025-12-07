Математична головоломка здається напрочуд простою: спробуйте розв’язати її за 30 секунд

Головоломка викликала суперечки в Мережі

Математична головоломка, яка виглядає оманливо простою, викликала гарячі суперечки в Мережі щодо правильного рішення.

Як повідомляє Daily Mail, на платформі X користувач @BholanathDutta запропонував розв’язати просте, на перший погляд, рівняння.

«Чи можете ви розібратися з цим менш ніж за 30 секунд?» — запитує він.

Рівняння має такий вигляд:

6 × 6 — 6 × 0! =?

Правильний розв’язок включає кілька операцій, які потрібно застосувати у відповідному порядку.

Перша підказка: символи мають значення. Віднімання, множення та додавання відіграють свою роль, але одна дія змінює все.

Якщо це викликає спогади про математичні вправи у початковій школі, ви вже на півдорозі до мети.

Якщо одразу збагнули правильну відповідь, ви щойно довели свою майстерність у математиці.

Все ще застрягли? Ось друга підказка: 0! (нульовий факторіал) дорівнює 1, а не нулю.

А тепер подумайте про золоте правило математики: порядок дій. Один крок має пріоритет — і це не віднімання.

Остання підказка: черговість дій — дужки, степені, множення, ділення, додавання, віднімання. Множення та ділення передують додаванню та відніманню.

Оскільки тут немає дужок чи степенів, почніть з множення:

6 × 6 = 36

6 × 0! = 6 × 1 = 6

Потім відніміть:

36 — 6 = 30

У багатьох спробах розв’язати це рівняння користувачі Мережі називали як відповідь 36, потрапляючи в поширену пастку ігнорування черговості дій. Але ігнорування правил завжди призводить до помилки.

Нагадаємо, раніше у Мережі запропонували розв’язати завдання алгебри, яке має напрочуд просте рішення, хоча на перший погляд здається дуже складним.