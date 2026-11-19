Чим відрізняється матіас від оселедця / © Фото з відкритих джерел

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На рибних прилавках часто можна побачити матіас, який зазвичай коштує дорожче за звичайний оселедець. Через це у споживачів виникає запитання: чи справді це особливий різновид риби, за який варто переплачувати, чи лише маркетинговий трюк? Насправді матіас та оселедець мають спільне походження, але відрізняються сировиною, технологією приготування, жирністю та смаком. За поясненням Федерального центру харчування Німеччини — BZfE, матіас — це не окремий вид риби, а спеціально відібраний і оброблений оселедець. Для його виробництва використовують рибу, виловлену перед нерестом, коли вона накопичує достатньо жиру. Саме це забезпечує характерну ніжність і делікатний смак продукту.

Що таке матіас і чим він відрізняється від оселедця

Головна особливість матіаса полягає в тому, що для нього відбирають молодого оселедця, який ще не почав нереститися. Традиційно таку рибу виловлюють наприкінці весни та на початку літа. У цей період вона має достатні жирові запаси, тому її м’ясо виходить соковитим і ніжним.

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Класичний матіас проходить особливу технологію дозрівання. Після очищення та делікатного засолювання в рибі відбуваються природні ферментативні процеси, які формують характерну м’яку текстуру й тонкий аромат. Саме тому справжній матіас не повинен бути надмірно солоним або різким на смак.

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Звичайний оселедець — ширша категорія продуктів. Для засолювання, маринування чи копчення використовують рибу різного віку та жирності. Її смак залежить від сезону вилову, кількості солі, маринаду й тривалості обробки. Тому традиційний оселедець часто має щільніше м’ясо та виразніший солоний смак, хоча це не універсальне правило.

Яка риба корисніша для здоров’я

За поживною цінністю обидва продукти мають багато спільного. І матіас, і звичайний оселедець містять повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти, вітаміни D і B12, селен, фосфор та інші важливі мікроелементи.

Омега-3 жирні кислоти необхідні для нормальної роботи серця, судин і мозку. Вони також беруть участь у регуляції запальних процесів в організмі. Завдяки природній жирності матіас може містити більше омега-3, ніж оселедець. Однак усе залежить від конкретної риби, сезону вилову та способу виробництва.

Важливий нюанс — кількість солі. Обидва продукти часто продають солоними або маринованими, тому надмірне їх вживання може сприяти підвищенню артеріального тиску та затримці рідини. Якщо потрібно контролювати кількість натрію в раціоні, варто обирати слабосолоні варіанти й уважно читати склад на пакованні.

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Що смачніше: матіас чи звичайний оселедець

Тут усе залежить від особистих уподобань. Матіас сподобається тим, хто любить ніжну, м’яку та соковиту рибу без надмірної солоності. Його часто подають окремо, з вареною картоплею, свіжою цибулею або використовують для канапе.

Звичайний оселедець більше підійде прихильникам насиченого смаку. Він добре поєднується з картоплею, маринованою цибулею, чорним хлібом, а також залишається класичним інгредієнтом салату «Оселедець під шубою» та форшмаку.

Якщо потрібна риба для святкової нарізки, матіас може стати цікавішим вибором. Для традиційних салатів і страв, у яких є інші виразні інгредієнти, цілком достатньо якісного звичайного оселедця.

Як вибрати якісний матіас або оселедець

Під час купівлі насамперед перевіряйте склад, дату виготовлення та умови зберігання. У якісному продукті не повинно бути надмірної кількості зайвих добавок. Звертайте увагу на цілісність паковання, а якщо купуєте рибу на вагу — на її запах і стан м’яса.

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Філе має бути пружним, без слизу та стороннього неприємного запаху. Не варто купувати рибу, якщо розсіл має підозрілий вигляд або продукт зберігається без дотримання температурного режиму.

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