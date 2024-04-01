Матриця долі: як визначити аркан Таро за датою народження та яке його значення

Чи знали ви, що дата народження може багато розповісти про людину? Зокрема, завдяки їй може визначити свій аркан долі. Той, своєю чергою, розповідає про особисті якості, таланти та призначення.

Про те, як визначити свій аркан долі та що він означає - читайте далі.

Що таке аркан долі?

Аркан долі - це термін, що використовується для передбачення майбутнього і розкриття таємниць. Він походить із таро і для нього використовують 22 спеціальні карти. Тарологи переконують, що вони мають велике значення і використовуються для вивчення долі та зв’язків між людьми.

Аркани долі використовуються вже століттями для передбачення майбутнього та розкриття себе. Вони виникли ще в далекому Єгипті в V столітті до нашої ери.

Як визначити аркан долі

Приикметно, що кожен аркан має свій унікальний сенс та символіку, які можуть бути тлумачені відповідно до контексту.

Кожен аркан можа по-різному інтерпретувати в залежності від ситуації чи людини, для якої він використовується. Переважно його використовуютьз іншими картами, щоб отримати повну картину.

Як визначити аркан долі

Щоб розуміти значення карт, необхідно мати деякі знання і навички в області таро та його тлумачення. Також, хороше розуміння себе та здатність почувати енергетику карт допоможуть у кращому розкритті їх значення.

Їх використовувати самостійно або з допомогою професіонального таролога.

Як визначити аркан долі

Щоб визначити аркан, потрібно скласти всі числа дати народження. Якщо у вас вийде число більше 22, то з нього потрібно відняти 22. Якщо ваше число вийшло менше 22, то це ваш Аркан долі.

Наприклад, ваша дата народження 29.07.1996. Вам потрібно скласти всі числа разом: 2 + 9 + 7 + 1 + 9 + 9 + 6 = 43. Вийшло більше 22, тому 43 - 22 = 21. Тобто ваш Аркан дорівнює 21.

Значення арканів долі:

Маг - унікальні особистості з сильним характером, але схильні до завищеної самооцінки. Верховна Жриця - люди-дипломати, здатні маніпулювати, але часто нестабільні у своїх емоціях. Імператриця - привабливі і владні особистості. Імператор - меркантильні люди, які прагнуть до домінування у всьому. Ієрофант - люди, які постійно перебувають у пошуку себе, вічні студенти. Закохані - добрі, але мінливі в своїх пристрастях люди.

Як визначити аркан долі

Колісниця - цілеспрямовані особистості, проте з постійними страхами. Сила - мудрі індивіди з вираженим почуттям справедливості. Відлюдник - мудрі і недовірливі особистості. Колесо Фортуни - везучі люди, яких удача супроводжує постійно. Справедливість - чесні і неупереджені трудоголіки, чиї дії завжди націлені на справедливість. Повішений - добрі особистості, але схильні до самокритики і самообмеження, замість того, щоб повноцінно себе реалізовувати. Смерть - особистості, які завжди прагнуть до змін і постійного пошуку. Помірність - педантичні люди, які приділяють особливу увагу структурі та порядку. Диявол - особистості з високим енергетичним потенціалом. Вежа - індивіди, які безперервно шукають свій життєвий шлях. Зірка - м'які, творчі і володіють харизмою особистості. Місяць - меланхоліки, для яких сім'я - головна цінність. Сонце - світлі і надихаючі особистості, що випромінюють енергію. Суд - особистості, для яких сім'я має вищий пріоритет. Часто такі люди розвивають здібності ясновидця. Мир - врівноважені і розмірені особистості, які цінують подорожі. Шут - імпульсивні індивіди, схильні до необдуманих і неочікуваних вчинків.

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