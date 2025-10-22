Матимете вигляд на 10 років молодший: п’ять модних стрижок після 60, які освіжають

Стрижки для жінок 60 років для свіжого образу / © unsplash.com

Але навіть практичність може мати стильний вигляд — адже жоден вік не скасовує індивідуальність і шарм. Нижче — п’ять стрижок, які чудово працюють у реальному житті: вони омолоджують риси обличчя, не потребують щоденного візиту до салону й допомагають економити час на укладку.

Боб і боб-каре

Класичний боб тримає форму завдяки градуйованому зрізу на потилиці та подовженню біля обличчя. Це створює акуратний, підтягнутий силует, візуально подовжує шию і додає елегантності. Стрижка універсальна, але любить легку укладку: фен і щітка допоможуть надати гладкості, а текстурний крем — природного об’єму. Ідеально пасує прямому або злегка хвилястому волоссю, гармонійно поєднується з класичним стилем і мінімалістичними аксесуарами.

Сессон

Стрижка сессон / © Фото з відкритих джерел

Стрижку сессон легко впізнати за плавною дугою, коли чубчик м’яко переходить у скроневі пасма, обрамляючи обличчя. Контур виглядає графічно, але водночас ніжно. Такий варіант чудово підходить для овальної чи витягнутої форми обличчя, підкреслює вилиці й погляд. Сессон любить густий чубчик і точність ліній, тому важливо знайти майстра з відчуттям форми. Підійде тим, хто не проти швидкої ранкової укладки феном і брашингом.

Каскад

Каскад — це легкість у русі. Пасма різної довжини додають об’єму біля коренів і створюють м’який, природний контур. Така стрижка ідеальна, якщо волосся втратило густоту або потребує динаміки. Укладання не забирає багато часу: достатньо фену, щітки та невеликої кількості крему чи спрею для текстури. Каскад освіжає образ і додає волоссю живості.

Асиметрія

Стрижка асиметрія / © Фото з відкритих джерел

Асиметричні форми додають образу сучасності та легкої зухвалості. Це може бути подовжений чубчик на один бік, різна довжина скронь або зміщений проділ. Асиметрія чудово маскує нерівності форми обличчя й створює ефект руху. Така стрижка не потребує складного догляду, головне — чітка архітектура та якісна филировка.

Довжина нижче плечей і рівний зріз

Класика, яка ніколи не виходить із моди. Прямий зріз нижче плечей додає волоссю щільності й створює доглянутий, стриманий образ. Має особливо ефектний вигляд на здоровому волоссі. Важливо регулярно підрівнювати кінчики, використовувати термозахист і живильні маски. Для укладки достатньо фену, брашингу та краплі сироватки на кінчики.

Як обрати ідеальну форму

Почніть із текстури волосся:

Тонке — потребує легких шарів або каскаду для об’єму.

Густе — любить рівний зріз або контрольовану филировку.

Далі переходьте до форми обличчя:

овальне прикрашає подовжений чубчик;

кругле — асиметрія;

витягнуте — сессон.

Головне правило — регулярний догляд: шампунь і кондиціонер для зміцнення, маска раз на тиждень, термозахист перед укладкою.