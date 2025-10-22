- Дата публікації
Матимете вигляд на 10 років молодший: п’ять модних стрижок після 60, які освіжають
З роками волоссю стає важче зберігати форму, блиск і об’єм. Тому багато жінок обирають коротші стрижки, щоб надати зачісці легкість і чіткий силует.
Але навіть практичність може мати стильний вигляд — адже жоден вік не скасовує індивідуальність і шарм. Нижче — п’ять стрижок, які чудово працюють у реальному житті: вони омолоджують риси обличчя, не потребують щоденного візиту до салону й допомагають економити час на укладку.
Боб і боб-каре
Класичний боб тримає форму завдяки градуйованому зрізу на потилиці та подовженню біля обличчя. Це створює акуратний, підтягнутий силует, візуально подовжує шию і додає елегантності. Стрижка універсальна, але любить легку укладку: фен і щітка допоможуть надати гладкості, а текстурний крем — природного об’єму. Ідеально пасує прямому або злегка хвилястому волоссю, гармонійно поєднується з класичним стилем і мінімалістичними аксесуарами.
Сессон
Стрижку сессон легко впізнати за плавною дугою, коли чубчик м’яко переходить у скроневі пасма, обрамляючи обличчя. Контур виглядає графічно, але водночас ніжно. Такий варіант чудово підходить для овальної чи витягнутої форми обличчя, підкреслює вилиці й погляд. Сессон любить густий чубчик і точність ліній, тому важливо знайти майстра з відчуттям форми. Підійде тим, хто не проти швидкої ранкової укладки феном і брашингом.
Каскад
Каскад — це легкість у русі. Пасма різної довжини додають об’єму біля коренів і створюють м’який, природний контур. Така стрижка ідеальна, якщо волосся втратило густоту або потребує динаміки. Укладання не забирає багато часу: достатньо фену, щітки та невеликої кількості крему чи спрею для текстури. Каскад освіжає образ і додає волоссю живості.
Асиметрія
Асиметричні форми додають образу сучасності та легкої зухвалості. Це може бути подовжений чубчик на один бік, різна довжина скронь або зміщений проділ. Асиметрія чудово маскує нерівності форми обличчя й створює ефект руху. Така стрижка не потребує складного догляду, головне — чітка архітектура та якісна филировка.
Довжина нижче плечей і рівний зріз
Класика, яка ніколи не виходить із моди. Прямий зріз нижче плечей додає волоссю щільності й створює доглянутий, стриманий образ. Має особливо ефектний вигляд на здоровому волоссі. Важливо регулярно підрівнювати кінчики, використовувати термозахист і живильні маски. Для укладки достатньо фену, брашингу та краплі сироватки на кінчики.
Як обрати ідеальну форму
Почніть із текстури волосся:
Тонке — потребує легких шарів або каскаду для об’єму.
Густе — любить рівний зріз або контрольовану филировку.
Далі переходьте до форми обличчя:
овальне прикрашає подовжений чубчик;
кругле — асиметрія;
витягнуте — сессон.
Головне правило — регулярний догляд: шампунь і кондиціонер для зміцнення, маска раз на тиждень, термозахист перед укладкою.