Кімнатна рослина, яка очищає повітря / © pexels.com

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Хлорофітум цінують за невибагливість, швидкий ріст і гарне листя. До того ж йому приписують здатність очищати повітря від деяких шкідливих речовин. Розповідаємо, чим цікава ця кімнатна рослина, де її краще поставити та як доглядати, щоб вона тішила око протягом усього року.

Чим корисний хлорофітум і чому його радять тримати вдома

Хлорофітум родом із Південної Африки. Це багаторічна рослина з довгим вузьким листям, яке росте пишним кущиком. Залежно від сорту воно може бути повністю зеленим або мати білі чи жовтуваті смужки.

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Особливо гарно хлорофітум виглядає у підвісних горщиках. Коли рослина дорослішає, вона випускає довгі пагони, на кінцях яких з’являються маленькі розетки. Згодом їх можна відокремити та виростити нові кущики.

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Окрема причина популярності хлорофітуму — його властивості. Дослідники вивчали здатність цієї рослини поглинати окремі забруднювальні речовини з повітря. Зокрема, йдеться про формальдегід, який може виділятися з деяких меблів, оздоблювальних матеріалів і побутових виробів.

Листя хлорофітуму також збирає на собі пил, тому його час від часу варто протирати вологою тканиною. Так рослина матиме охайніший вигляд.

Втім, вважати хлорофітум повноцінним очищувачем повітря не варто. Лабораторні дослідження не підтверджують, що кілька вазонів здатні помітно очистити повітря у звичайній квартирі. Тому провітрювання, регулярне прибирання та справна вентиляція залишаються необхідними.

Чому хлорофітум такий популярний

У цієї рослини є одна велика перевага: вона не вимагає особливих умов. Навіть якщо досвіду вирощування кімнатних квітів небагато, з хлорофітумом зазвичай не виникає проблем.

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Є й інші причини, чому його варто мати вдома:

Не потрібно витрачати багато грошей. Хлорофітум належить до доступних кімнатних рослин, а молоді відростки можна отримати від знайомих або виростити самостійно. Швидко розростається. За належного догляду кущик стає пишним, а на пагонах з’являються нові розетки. Не потребує складного догляду. Рослина добре пристосовується до звичайних домашніх умов і може витримати незначні помилки з поливом. Підходить для різних кімнат. Хлорофітум можна поставити у вітальні, кухні, спальні чи робочому кабінеті. Легко розмножується. З одного дорослого кущика з часом можна отримати кілька нових рослин.

Ще один плюс — хлорофітум має гарний вигляд в інтер’єрі. Його пишне листя додає приміщенню затишку, а підвісні пагони гарно звисають із полиць і кашпо.

Як доглядати за хлорофітумом у домашніх умовах

Хоча хлорофітум вважається невибагливою рослиною, зовсім забувати про нього не варто. Щоб листя залишалося зеленим і не втрачало привабливості, достатньо дотримуватися кількох нескладних правил:

Де поставити горщик. Рослина любить світло, але прямі сонячні промені можуть залишати на листі опіки. Найкраще обрати місце з розсіяним освітленням. Хлорофітум може рости й у напівтіні, хоча строкаті сорти за таких умов іноді втрачають яскравість забарвлення. Як часто поливати. Тут головне — не перестаратися. У теплу пору року хлорофітум поливають частіше, коли підсихає верхній шар ґрунту. Взимку води потрібно менше. Постійно мокра земля може призвести до загнивання коренів. Яка температура підходить. Звичайної кімнатної температури цілком достатньо. Водночас рослину краще не ставити біля холодного вікна або там, де часто бувають протяги. Який ґрунт обрати. Хлорофітуму підійде легкий ґрунт для кімнатних рослин. Важливо, щоб вода не затримувалася в горщику, тому обов’язково подбайте про дренажні отвори. Чи потрібно підживлювати. Навесні та влітку, коли рослина активно росте, можна використовувати добрива для декоративно-листяних квітів. Узимку підживлення зазвичай скорочують. Що робити з листям. На ньому поступово накопичується пил, особливо якщо горщик стоїть біля вікна або на кухні. Достатньо час від часу протирати листочки вологою м’якою тканиною.

Як розмножити хлорофітум і отримати нові рослини

Хлорофітум легко розмножити навіть без особливих навичок. Для цього не потрібно купувати насіння чи спеціальні засоби.

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На довгих пагонах дорослої рослини з’являються маленькі кущики з листочками. Це дочірні розетки, які можна використати для вирощування нових хлорофітумів.

Є два простих способи:

Одразу посадити в ґрунт. Відокремте добре розвинену розетку від материнської рослини та посадіть в окремий невеликий горщик із вологим субстратом. Спочатку поставити у воду. Залиште молодий відросток у ємності з водою, доки не з’являться корінці. Після цього його можна пересадити в землю.

Також хлорофітум розмножують поділом дорослого куща. Зазвичай це роблять під час пересаджування: коріння обережно розділяють на кілька частин і висаджують у різні горщики.

Чому хлорофітум варто мати у квартирі

Хлорофітум — вдалий варіант для тих, хто любить кімнатні рослини, але не хоче витрачати багато часу на догляд за ними. Він швидко росте, гарно виглядає, легко розмножується і не потребує дорогих добрив чи спеціального обладнання.

До того ж ця рослина може стати гарним доповненням домашнього озеленення. Якщо давно хотіли завести квітку, але не знали, з чого почати, хлорофітум цілком може стати першим мешканцем вашого підвіконня.

FAQ

Чи справді хлорофітум очищає повітря в квартирі?

Хлорофітум може поглинати деякі забруднювальні речовини, зокрема формальдегід. Це підтверджували лабораторні дослідження. Однак у звичайній квартирі ефект від кількох кімнатних рослин буде незначним. Тому хлорофітум варто тримати вдома насамперед як декоративну рослину, а для підтримання чистоти повітря регулярно провітрювати приміщення.

Як часто потрібно поливати хлорофітум у домашніх умовах?

Чіткого графіка поливу немає, адже все залежить від пори року, температури в кімнаті та розміру горщика. Улітку рослину поливають частіше, узимку — рідше. Найпростіше перевіряти ґрунт пальцем: якщо верхній шар підсох, час полити. Важливо не залишати воду в піддоні надовго, щоб коріння не почало гнити.

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