Мають старомодний вигляд: фахівці розповіли, які тренди на підлогове покриття безнадійно застаріли

Фахівці стверджують, що підлога повинна відображати стиль дизайну інтер'єру, але також бути достатньо міцною. Також важливо обирати актуальне покриття. І ось ці три тренди вже вийшли з моди.

Звичайно, не варто бігти за трендами, але все ж краще дізнатися, які підлогові покриття вже настільки застаріли, що найближчі десятки років вони точно не будуть популярними.

Підлога сірого відтінку

Експерти кажуть, що сірий колір починає втрачати прихильність 2024 року, оскільки люди все частіше відмовляються від усього холодного, того, що нагадує лікарняні приміщення, шукаючи теплих та затишних палітр.

Застарілим трендом вже не перший рік вважається саме холодний відтінок сірого. Цей тон не додає оселі затишку, а навпаки створює в кімнаті непривітну і холодну атмосферу.

Широкі дерев'яні дошки

Колись такий тип підлогового покриття був дуже популярним під час створення дизайну інтер'єру фермерських будинків. Саме через це він має трішки застарілий вигляд. Звісно, ви можете використовувати широкі дерев'яні дошки, але тут, кажуть фахівці, важливо не помилитися з розміром. Надто масивною вони називають ширину в 20-22 см.

Плитка з різними візерунками

Часто таку плитку можна помітити у ванних кімнатах, які створюються у стилі вінтаж чи ретро. Однак, якщо ви не прихильник такого дизайну інтер'єру, краще подумати про однотонний варіант. Візерунки на плитці будуть мати недоречний вигляд у сучасних інтер'єрах, але ви завжди можете використати таке покриття для стін, а не для підлоги.

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