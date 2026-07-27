Майже всі неправильно зберігають солодкий перець: через цю помилку він псується набагато швидше

Як довше зберегти солодкий перець / © pexels.com

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Експерти пояснили, як правильно зберігати солодкий перець, щоб він залишався соковитим і хрустким якомога довше.

Головна помилка під час зберігання солодкого перцю

Більшість людей миють овочі одразу після купівлі. Здавалося б, це зручно, адже продукти вже готові до використання. Але саме зайва волога значно прискорює псування перцю.

Фахівці радять не мити солодкий перець перед тим, як покласти його до холодильника. Робити це варто лише безпосередньо перед приготуванням.

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Як правильно зберігати солодкий перець

Щоб овоч довше залишався свіжим, дотримуйтеся кількох простих правил:

кладіть перець у овочевий відсік холодильника;

не мийте його до моменту використання;

залишайте овоч цілим, не видаляйте плодоніжку;

зберігайте у заводському упакованні або в пакеті з отворами для циркуляції повітря;

не допускайте накопичення вологи.

За правильного зберігання цілий солодкий перець може залишатися свіжим до двох тижнів.

Як зберігати нарізаний солодкий перець

Якщо перець уже розрізали, термін його придатності значно скорочується.

Щоб шматочки довше не втрачали свіжість:

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покладіть їх у герметичний контейнер;

застеліть дно контейнера паперовим рушником, який вбиратиме зайву вологу;

зберігайте лише в холодильнику.

У такому вигляді нарізаний солодкий перець залишатиметься придатним до споживання 3–5 днів.

Чи можна заморожувати солодкий перець

Так. Якщо ви не плануєте використати овоч найближчим часом, його можна заморозити.

Для цього:

Помийте та висушіть перець. Видаліть насіння і наріжте шматочками або соломкою. Розкладіть шматочки в один шар на таці й заморозьте. Після цього пересипте їх у пакет або герметичний контейнер.

Попередньо бланшувати солодкий перець не потрібно. Варто лише пам’ятати, що після розморожування він стане м’якшим, тому найкраще підходить для супів, рагу, соусів чи запікання.

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Як зрозуміти, що солодкий перець зіпсувався

Від овочу краще відмовитися, якщо ви помітили:

м’які або слизькі ділянки;

темні плями;

плісняву;

неприємний кислий запах;

сильне зморщування та втрату пружності.

FAQ

Як правильно зберігати солодкий перець у холодильнику?

Зберігайте перець немитим у овочевому відсіку холодильника. Найкраще залишити його в оригінальній упаковці або покласти в пакет із вентиляційними отворами. Мити овоч слід лише перед приготуванням.

Чи можна заморожувати солодкий перець?

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Так. Солодкий перець можна заморожувати як цілим, так і нарізаним. Перед заморожуванням його потрібно помити, висушити, видалити насіння та, за бажанням, попередньо підморозити шматочки окремо. Після розморожування він стане м’якшим, тому найкраще підходить для термічно оброблених страв.

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