Майже всі забувають це зробити перед відпусткою: одна дія може врятувати вашу квартиру від затоплення

Чи потрібно перекривати воду перед відпусткою / © pexels.com

Реклама

Експерти з сантехнічних систем радять не нехтувати цим правилом, особливо якщо ви плануєте бути далеко від дому кілька днів або довше. За їхніми словами, навіть незначний витік за вашої відсутності здатен перетворитися на серйозне затоплення.

Чи потрібно перекривати воду перед відпусткою

Фахівці відповідають однозначно: у більшості випадків так. Якщо вдома нікого не буде, перекриття головного вентиля значно зменшує ризик аварій.

Реклама

Проблема в тому, що навіть маленька тріщина в трубі, несправний змішувач чи зношений шланг пральної машини можуть почати пропускати воду. Поки ви відпочиваєте, вода продовжуватиме витікати годинами або навіть днями, завдаючи шкоди підлозі, меблям, стінам і навіть квартирам сусідів.

Реклама

Чому варто перекрити воду

Ось кілька причин, через які експерти рекомендують зробити це перед поїздкою:

зменшується ризик затоплення будинку чи квартири;

запобігає дорогому ремонту після прориву труби;

допомагає уникнути прихованих витоків води;

захищає сантехніку від аварій, які можуть виникнути через перепади тиску.

Крім того, якщо в будинку вже є невеликий непомітний витік, відсутність постійного тиску у водопроводі не дасть йому перерости у масштабну проблему.

Як правильно перекрити воду

Перед від’їздом знайдіть головний запірний вентиль. Залежно від типу житла він може розташовуватися:

у підвалі;

у технічному приміщенні;

біля лічильника води;

у спеціальному колодязі біля будинку;

у сантехнічній шафі квартири.

Після перекриття головного крана рекомендується відкрити один або кілька змішувачів, щоб скинути залишковий тиск у трубах. Це додатково знижує навантаження на систему.

Реклама

Коли воду можна не перекривати

Є ситуації, коли це не обов’язково:

якщо ви їдете лише на одну добу;

якщо хтось регулярно відвідуватиме житло;

якщо окремі системи (наприклад, автоматичний полив) потребують постійного водопостачання.

У таких випадках варто хоча б перекрити подачу води до пральної та посудомийної машин, адже саме їхні шланги часто стають причиною затоплень.

Що ще варто зробити перед відпусткою

Щоб спокійно відпочивати, експерти також радять:

вимкнути з розеток непотрібні електроприлади;

перевірити, чи зачинені всі вікна та двері;

винести сміття;

попросити когось періодично перевіряти оселю;

за можливості встановити датчики витоку води, які надсилатимуть повідомлення на смартфон у разі аварії.

FAQ

Чи потрібно перекривати воду перед відпусткою?

Реклама

Так, якщо ви залишаєте житло без нагляду на кілька днів або довше. Це один із найпростіших способів уникнути затоплення через прихований витік або прорив труби.

Де знаходиться головний кран перекриття води?

У більшості квартир він розташований поруч із лічильниками води або в сантехнічній шафі. У приватних будинках головний вентиль зазвичай знаходиться біля місця входу водопроводу в будинок, у підвалі, технічному приміщенні або біля водоміра.

Новини партнерів