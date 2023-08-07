Медовий спас або Маковія 2023 року: коли святкуємо, що освячуємо, яку молитву читаємо

Маковія або Медовий спас 2023 року припадає на 14 серпня. За новим стилем після 1 вересня 2023 року ми будемо святкувати це важливе церковне свято 1 серпня. Що означає свято Маковія? Які традиції та народні прикмети існують? Що потрібно освячувати на Медовий спас?

Медовий спас або Маковія — перше з трьох літніх свят, які вшановують Спасителя. Цього дня також починається Успенський піст, який триває до Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Що означає свято Маковія і коли воно виникло

У IX столітті свято було створене у Константинополі як місцеве, але вже в XII-XIV століттях воно поширилося по всіх православних церквах. Згідно з переказами, в серпні в Константинополі вирувала страшна епідемія. Щоб врятувати місто та його жителів, з храму святої Софії винесли частину хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа, щоб освятити ним всі водоймища та колодязі в столиці. І раптом сталося диво — епідемія відійшла. Відтоді цього дня почали святкувати винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього — саме таку назву свято носить офіційно.

Назва "Медовий спас" народна. З'явилася вона тому, що саме цього дня в церквах освячують різнотрав'я, мед, воду, влаштовують хресні походи до водойм. Саме в цей період починається збирання меду з вуликів.

Ще одна назва свята — Маковія — походить від семи мучеників Макавеїв, їхньої матері Соломонії та учителя Єлеазара, які жили 166 року до нашої ери і прийняли смерть за свою віру в Господа. 14 серпня церква вшановує їхню пам'ять. В народі вважалося, що саме в цей період на полях вже починає дозрівати мак. Тому назва утворилася шляхом накладання слова "мак" на ім'я Маккавей.

Що потрібно освячувати на Медовий спас в церкві

Що потрібно освячувати на Медовий спас? / Фото: pixabay.com

14 серпня віряни несуть до церкви воду, мед, мак, овочі і фрукти з нового урожаю. Здавна вірили, що мед цього дня набуває цілющої сили. Також обов'язково створюють і освячують спеціальні букети з польових квітів, дозрілих коробочок маку. Після цього букет ставлять в будинку і зберігають цілий рік. Викидати торішній букет заборонено. Його потрібно спалити.

Які саме квіти і рослини прийнято вплітати в букет:

соняшник — символ тепла, сонця, вдячності Богу, віри та надії;

калина — символізує дівочу красу, молодість, ніжність;

колоски вівса — для достатку і гарного урожаю;

календула, рута, материнка — для здоров'я всіх членів родини;

м'ята — символ умиротворення, душевного спокою;

материнка — для продовження роду;

тирлич — щоб у дівчини не було відбою у кавалерах;

голівки маку — символізують родючість;

волошки — символ душевної чистоти, святості, привітності і скромності;

полин — символ примирення;

деревій — символ сили і нескорення;

любисток — символізує злагоду і любов.

Медовий спас 2023 року: все про прикмети цього дня

Цікаво, що в наших предків існувало чимало прикмет, пов'язаних з цим церковним святом. Так, наприклад, вірили, якщо цього дня не зібрати мед, то бджоли з сусідніх пасік прилетять і заберуть його собі.

Існували також народні прикмети про погоду:

перелітні птахи почали залишати свої гнізда і відлітати на південь — до швидких холодів;

відцвітають троянди — літо вже закінчується;

дощить на Маковія — наступного літа можна не боятися лісових пожеж.

В народі вірили, що погода на Медовий спас може бути непередбачуваною. Для цього існувала навіть приказка: "перший Спас має в запасі". Вважалося, що Маковій — це закінчення літнього періоду і початок осіннього.

Що можна робити на Маковія: традиції предків в сучасному світі

Подякуйте пасічникам за їхню роботу — бджолярів та їхню працю традиційно вшановують на Медовий спас. Можна придбати свіжий мед, щоб поласувати смачненьким. Приготуйте щось з меду — однак не варто забувати про початок Успенського посту, тому важливо, щоб страви були пісними. В давнину вірили, якщо перед вживанням страви з меду цього дня загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Приготуйте щось з маку — друга назва Медового спасу Маковія, тому здавна готували і страви, в які додавали мак. Вірили, що він має цілющі властивості. А ще існувала прикмета, що потрібно покласти дитині під подушку освячену в церкві голівку маку, щоб вберегти її від пристріту. Скупайтесь наостанок — на Медовий спас остаточно закривають купальний сезон. Наші предки вважали, що після цього дня від води можна захворіти. Цьому є наукове пояснення — водойми починають цвісти та стають дуже холодними через зменшення нічної температури. В давнину існувала традиція купати у воді також домашню худобу, щоб вона не хворіла впродовж всього року. Відвідайте богослужіння — 14 серпня в храмах проводять ранкову службу, під час якої освячують мак, мед, овочі, фрукти та букети. Наші предки також цього дня просили про відпущення гріхів. Допоможіть своїм ближнім — щоб наступного літа було багато меду, пасічники віддавали частину свіжого продукту жебракам, а після освячення віряни ділилися з бідними овочами і фруктами.

Що не можна робити на Медовий спас

Медовий спас: що можна і не можна робити? / Фото: pixabay.com

Працювати — всім, крім пасічників, які збирали цього дня мед. На Маковія наші предки ходили один до одного в гості, пригощали смачними стравами, збиралися у родинному колі. Влаштовувати галасливі застілля — церква не схвалює розваги у великі церковні свята, тому святкувати потрібно тихо з родиною або друзями. Ця заборона раніше стосувалася не лише церкви, а й була суто побутовою. Бджоли не виносять гучних звуків, можуть нервувати і навіть покусати. Вживати м'ясні, рибні страви — саме на Медовий спас починається Успенський піст, який триває два тижні. Тому вся їжа на святковому столі повинна бути пісною.

Чи можна хрестити дитину на Медовий спас? Церква не забороняє хрещення цього дня. Навпаки, дитина виросте сильною, здоровою та матиме благословенне життя.

Чи можна освячувати в церкві м'ясні продукти? На Маковія починається Успенський піст, тому все, що ви принесете на освячення в церкву повинне бути пісним.

Чи можна одружуватися на Медовий спас? Укладати шлюб цього дня не заборонено, але святковий стіл повинен бути пісним. А ось вінчатися цього дня не можна, адже триває піст.

Молитва, яку читають на Медовий спас

“Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.”