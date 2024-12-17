Медово-імбирне печиво до свят: простий і швидкий у приготуванні рецепт

Рецепт дуже-дуже простий.
Імбирне печиво - це випічка, яка асоціюється із зимовими святами. Адже під час приготування дім наповнюється смачними ароматами кориці, імбиру та ванілі. Сьогодні варіацій рецептів імбирного печива безліч.
Рецепт смачного і дуже легкого у приготуванні імбирного печива у матеріалі ТСН.ua
Інгредієнти:
- 100 г меду
- 100 г цукру
- 1,5 ч л меленого імбиру
- 1 ч л меленої кориці
- 100 г вершкового масла
- 1,5 ч л соди
- 400 г борошна
- одне яйце
Приготування
Перший крок
Мед, цукор, імбир та корицю змішуємо у сотейнику та ставимо на плиту. Розігріваємо поки цукор не розтане до однорідної маси. Але не перегріваємо суміш.
Другий крок
Коли суміш стала однорідна, знімаємо її з вогню та добавляємо соду. Суміш почне збільшуватися в об’ємі за рахунок реакції меду та соди.
Третій крок
До суміші додаємо вершкове масло і перемішуємо. Даємо охолонути до кімнатної температури. Коли суміш охолола, додаємо яйце. Гарно усе перемішуємо.
Четвертий крок
Додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має стати еластичним і відставати від рук. Тісто замотуємо в харчову плівку і ставимо
до холодильника на 40-60 хв.
П'ятий крок
Після очікування розігріваємо духову шафу на 180 градусів. Розкачуємо тісто в пласт висотою 6 мм. Вирізаємо печиво за допомогою формочок.
Шостий крок
Випікаємо печиво 10 хв до появи красивої рум'яної скоринки.