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Медово-імбирне печиво до свят: простий і швидкий у приготуванні рецепт

Медово-імбирне печиво до свят: простий і швидкий у приготуванні рецепт

Імбирне печиво. / Фото: Pexels

Рецепт дуже-дуже простий.

Імбирне печиво - це випічка, яка асоціюється із зимовими святами. Адже під час приготування дім наповнюється смачними ароматами кориці, імбиру та ванілі. Сьогодні варіацій рецептів імбирного печива безліч. 

Рецепт смачного і дуже легкого у приготуванні імбирного печива у матеріалі ТСН.ua

Інгредієнти:

  • 100 г  меду
  • 100 г цукру
  • 1,5 ч л меленого імбиру
  • 1 ч л меленої кориці
  • 100 г вершкового масла
  • 1,5 ч л соди
  • 400 г борошна
  • одне яйце

Приготування

Перший крок

Мед, цукор, імбир та корицю змішуємо у сотейнику та ставимо на плиту. Розігріваємо поки цукор не розтане до однорідної маси. Але не перегріваємо суміш. 

Другий крок 

Коли суміш стала однорідна, знімаємо її з вогню та добавляємо соду. Суміш почне збільшуватися в об’ємі за рахунок реакції меду та соди.

Третій крок

До суміші додаємо вершкове масло і перемішуємо. Даємо охолонути до кімнатної температури. Коли суміш охолола, додаємо яйце. Гарно усе перемішуємо.

Четвертий крок

Додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має стати еластичним і відставати від рук. Тісто замотуємо в харчову плівку і ставимо
до холодильника на 40-60 хв.

П'ятий крок

Після очікування розігріваємо духову шафу на 180 градусів. Розкачуємо тісто в пласт висотою 6 мм. Вирізаємо печиво за допомогою формочок.

Шостий крок 

Випікаємо печиво 10 хв до появи красивої рум'яної скоринки.

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