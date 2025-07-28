Медовий Спас 2025 року: що можна і не можна робити на Маковія, традиції українського народу

Маковія або Медовий Спас: традиції / © unsplash.com

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2025 року за новоюліанським календарем Медовий Спас припадає на 1 серпня (до 1 вересня 2023 року святкувалося 14 серпня).

Від цього дня починають збирати урожай маку, а тому господині печуть смачні пиріжки з маковою начинкою. Також 1 серпня традиційно в водоймах освячується вода (звідси ще одна назва Спас на Воді), а люди купаються в ній, щоб зміцнити здоров’я. Здавна вважалося, що після цієї дати купатися вже заборонено, тому що річки та озера стають брудними.

В деяких регіонах на святковий стіл обов’язково готують особливий напій — медовий збитень. В нього входять мед та прянощі, які зцілюють здоров’я та покращують імунітет.

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Медовий Спас в Україні: традиції святкування

Традиції святкування Медового Спасу / © Фото з відкритих джерел

Перед початком святкування дівчата плели яскраві букети з різних лікарських трав. У них обов’язково вплітали головки маку, які є символом свята. Також додавали квіти календули, ягоди калини, руту, м’яту. Рано вранці матері відправляли дочок до церкви, а після служби ці букети освячували.

Букет називали “Маковійчиком”, його обов’язково перев’язували червоною стрічкою. Після освячення залишали в оселі, адже він служив оберегом та талісманом. Такі букети часто підв’язували біля ікон. Вірили, що вони захищають від зла, а тому їх берегли протягом всього року.

В деяких регіонах України на Медовий Спас освячували колодязі.

Мак, освячений цього дня, зберігали до Різдва, щоб саме з нього приготувати кутю на святковий стіл. В народі вірили, якщо дівчина хоче приворожити хлопця, вона повинна обсипати його цим маком.

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Що в жодному разі не можна робити на Маковія

Цього дня, як і в будь-яке інше велике церковне свято, забороняється займатися важкою фізичною працею, прибирати в оселі.

Також не прийнято було влаштовувати гучні гуляння, в давнину люди вечеряли в тісному сімейному колі. Це свято більше про родину та її традиції.

На Медовий Спас забороняється кричати, лаятися, сваритися. Пам’ятайте, що вся негативна енергія обов’язково повертається назад.

Від цього дня розпочинається Успенський піст, а тому в їжу дозволяється вживати не всі продукти. Не можна їсти молочні та м’ясні продукти, рибу тощо.

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Ластівки вже починають відлітати на південь. Люди вірили, що після 1 серпня не можна купатися у відкритих водоймах.