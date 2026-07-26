Церква. / © pixabay.com

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Маковій, або Перший Спас — одне з найбільших літніх церковних свят. Його відзначають 1 серпня (за новоюліанським календарем). Цього року це субота.

Що не можна у жодному разі робити у це свято, читайте у матеріалі ТСН.ua.

За традицією, цього дня церква вшановує пам’ять семи мучеників Маккавеїв, їхню матір Соломонію та вчителя Єлеазара. Саме через співзвучність слова «Маккавеї» в народі свято почали називати Маковієм, Першим Спасом або Медовим Спасом.

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Традиції на свято Маковія

У храмах на Маковія вшановують Животворчий Хрест Господній. Він — символ страждань мучеників. Цього дня прийнято відвідувати богослужіння та молитися. У храмах традиційно освячують перший урожаю меду, воду, а також букетів польових квітів і трав — «маковійчики».

Кожна рослина у цьому букеті має символічне значення:

мак — символ достатку, захисту та родинного благополуччя;

м’ята — уособлює мир, спокій і здоров’я;

чебрець — міцне здоров’я та очищення;

полин — захищає від усього лихого;

безсмертник — символізує довголіття й витривалість;

календула — здоров’я та сонячна енергія;

ромашка — символ чистоти, доброти і миру.

колоски пшениці або жита - символізують добробут.

Маковійчик після освячення не викидали. Його висушували і зберігали вдома біля ікон — як символ Божого благословення. Зернятка маку часто використовували у святковій випічці.

На Маковія традиційно готують випічку з новим урожаєм маку та медом. Найвідоміша страва — шулики. В інших регіонах країни їх ще називають ламанцями, ломанцями або коржами. Також господині випікають рулети та пиріжки з маком.

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Що не можна робити на свято

Більшість народних заборон не є церковними правилами. Головне в цей день — відвідати храм, помолитися та провести час із рідними. Водночас цього дня не рекомендується:

сваритися, не лаятися

варто провести свято в мирі, адже будь-яке велике церковне свято присвячене молитві, примиренню та добрим справам.

влаштовувати гучних гулянь

Цього дня починається Успенський піст, тому віряни намагаються провести день стримано, без надмірних розваг.

перевантажуватися важкою фізичною працею

Це давня традиція присвятити святковий день Богові, богослужінню, відпочинку та спілкуванню з родиною. Водночас, якщо робота необхідна (наприклад, через професію чи домашні обов’язки), церква не вважає це гріхом.

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Нагадаємо, у серпні церква святкує три Спаси - Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня).

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