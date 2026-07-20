Медовий Спас 2026 року: коли святкуємо, що обов’язково потрібно зробити та яких помилок варто уникати

Коли Медовий Спас 2026 року / © pexels.com

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У народі його ще називають Маковієм, адже цього дня віряни освячують мед нового врожаю, мак, запашні трави та святкові букети. Саме з Медового Спаса починається цикл трьох Спасів, який завершується наприкінці серпня.

Коли Медовий Спас 2026 року

2026 року Медовий Спас святкуватимуть 1 серпня. Саме цього дня Православна церква України та Українська греко-католицька церква вшановують свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, а також пам’ять святих мучеників Маккавеїв.

Раніше за юліанським календарем це свято припадало на 14 серпня, однак після календарної реформи дата змістилася на 13 днів назад.

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Чому свято називають Маковієм

Попри поширену думку, назва «Маковій» не походить від рослини мак. Насправді вона пов’язана з мучениками Маккавеями, яких цього дня згадує церква.

Втім, у народній традиції ці дві назви поступово об’єдналися. Саме в серпні достигає мак, тому господині почали приносити його до храму разом із медом та польовими квітами. Згодом виник звичай освячувати спеціальні букети — маковійчики. Після освячення букет зберігали вдома протягом року. Наші предки вірили, що він приносить мир у родину, захищає оселю від негараздів і є символом достатку.

Історія Медового Спаса

Історія свята сягає перших століть християнства. У Візантії в серпні через спеку часто поширювалися різні хвороби. Щоб благословити місто та попросити Божого захисту, святині з часткою Животворчого Хреста Господнього урочисто виносили з храму та проходили з ними вулицями. Поступово ця традиція поширилася й на інші православні країни.

В Україні церковне свято органічно поєдналося з народними обрядами завершення першого збирання меду. Пасічники дякували за врожай, господині пекли страви з медом і маком, а люди просили здоров’я, добробуту та Божого благословення на майбутній рік.

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Що святять на Медовий Спас

Найвідоміша традиція цього дня — похід до храму з кошиком або святковим букетом.

Найчастіше українці освячують:

мед нового збирання;

мак;

воду;

запашні трави;

маковійчик;

сезонні квіти;

домашню випічку з медом або маком.

Освячений мед традиційно куштують усією родиною. Вважається, що він символізує добробут, здоров’я та достаток.

Традиції Медового Спаса

Протягом століть Медовий Спас був не лише важливим церковним святом, а й особливим днем для українських родин. Наші предки вірили, що саме цього дня потрібно подякувати Богові за щедрий урожай, помолитися за здоров’я близьких і розпочати новий етап сільськогосподарських робіт.

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Після богослужіння сім’ї збиралися за одним столом, куштували освячений мед, пригощали ним сусідів і рідних. Вважалося доброю прикметою пригостити солодощами дітей, людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги.

Ще одним символом свята був маковійчик — букет із польових квітів, духмяних трав і стиглого маку. Його приносили додому після освячення та зберігали біля ікон до наступного року. За народними віруваннями, він мав оберігати родину від негараздів, приносити мир і достаток.

Не менш важливою традицією було освячення криниць і джерел. У багатьох регіонах України цього дня люди набирали освячену воду, вважаючи її символом очищення та Божого благословення.

Що не можна робити на Медовий Спас

Більшість народних заборон мають радше традиційний, ніж церковний характер. Вони сформувалися протягом багатьох поколінь як частина української культури.

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За народними звичаями цього дня не рекомендують:

сваритися та ображати інших;

заздрити або бажати комусь зла;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

надмірно веселитися чи зловживати алкоголем;

нехтувати молитвою та духовним змістом свята.

У народі також вірили, що цього дня не варто починати конфлікти, адже вони можуть затягнутися надовго.

Народні прикмети на Медовий Спас

Найвідоміші прикмети:

якщо на Медовий Спас іде дощ — грибів восени буде багато;

сонячний день віщує теплий серпень;

прохолодний ранок обіцяє ранню осінь;

якщо бджоли активно літають біля вуликів — погода ще довго залишатиметься теплою;

сильний вітер може свідчити про холодну осінь.

Варто пам’ятати, що прикмети є частиною народної культури та не мають наукового підтвердження.

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FAQ

Коли Медовий Спас 2026 року?

2026 року Медовий Спас (Маковія) святкують 1 серпня. Саме цього дня Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкують Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього та вшановують пам’ять святих мучеників Маккавеїв. Раніше за юліанським календарем свято припадало на 14 серпня, однак після календарної реформи його дата змістилася на 1 серпня.

Що святять на Медовий Спас?

На Медовий Спас традиційно освячують: мед нового збирання, мак, воду, маковійчик із польових квітів і духмяних трав, сезонні плоди, домашню випічку з медом або маком. Після освячення мед прийнято куштувати всією родиною, а маковійчик зберігати вдома біля ікон як символ благополуччя, миру та достатку.

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