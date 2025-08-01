Медовий Спас (Маковія): привітання зі святом в прозі, віршах, листівках

Привітання з Маковієм 2025 року / © Pixabay

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У народній традиції це свято відоме як Перший Спас або Спас на воді. Саме з цього дня розпочинається Успенський піст. Згідно з давніми звичаями, у цей день люди йдуть до церкви, щоб освятити букети з маку та польових квітів, а також мед, фрукти й воду. Не забудьте також щиро привітати своїх рідних і близьких із цим особливим днем — Маковієм.

Привітання з Медовим Спасом 2025 року

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті буде так само солодко і світло, як цей святковий мед, а серце наповниться радістю, здоров’ям і миром.

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Маковій до нас завітав,

Меду дари нам дав.

Нехай в родині панує мир,

І щастя буде на поріг!

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Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Зі святом Маковія! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, достаток і гармонія, а душа раділа кожній миті життя.

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Мак і мед — символи життя,

Хай зберігають від біди і лиха.

З Медовим Спасом вас вітаю,

Здоров’я й миру від душі бажаю!

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Прийміть мої щирі вітання з Маковієм! Нехай це свято принесе у ваш дім любов, добробут і благословення.