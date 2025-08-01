ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Медовий Спас (Маковія): привітання зі святом в прозі, віршах, листівках

Першого серпня православні віряни святкують початок Спасів — свято, яке символізує новий урожай і його вшанування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Маковієм 2025 року

Привітання з Маковієм 2025 року / © Pixabay

У народній традиції це свято відоме як Перший Спас або Спас на воді. Саме з цього дня розпочинається Успенський піст. Згідно з давніми звичаями, у цей день люди йдуть до церкви, щоб освятити букети з маку та польових квітів, а також мед, фрукти й воду. Не забудьте також щиро привітати своїх рідних і близьких із цим особливим днем — Маковієм.

Привітання з Медовим Спасом 2025 року

Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті буде так само солодко і світло, як цей святковий мед, а серце наповниться радістю, здоров’ям і миром.

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Маковій до нас завітав,
Меду дари нам дав.
Нехай в родині панує мир,
І щастя буде на поріг!

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Зі святом Маковія! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, достаток і гармонія, а душа раділа кожній миті життя.

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Мак і мед — символи життя,
Хай зберігають від біди і лиха.
З Медовим Спасом вас вітаю,
Здоров’я й миру від душі бажаю!

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Привітання з Медовим Спасом / © ТСН

Прийміть мої щирі вітання з Маковієм! Нехай це свято принесе у ваш дім любов, добробут і благословення.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie