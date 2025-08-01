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Медовий Спас (Маковія): привітання зі святом в прозі, віршах, листівках
Першого серпня православні віряни святкують початок Спасів — свято, яке символізує новий урожай і його вшанування.
У народній традиції це свято відоме як Перший Спас або Спас на воді. Саме з цього дня розпочинається Успенський піст. Згідно з давніми звичаями, у цей день люди йдуть до церкви, щоб освятити букети з маку та польових квітів, а також мед, фрукти й воду. Не забудьте також щиро привітати своїх рідних і близьких із цим особливим днем — Маковієм.
Привітання з Медовим Спасом 2025 року
Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті буде так само солодко і світло, як цей святковий мед, а серце наповниться радістю, здоров’ям і миром.
Маковій до нас завітав,
Меду дари нам дав.
Нехай в родині панує мир,
І щастя буде на поріг!
Зі святом Маковія! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, достаток і гармонія, а душа раділа кожній миті життя.
Мак і мед — символи життя,
Хай зберігають від біди і лиха.
З Медовим Спасом вас вітаю,
Здоров’я й миру від душі бажаю!
Прийміть мої щирі вітання з Маковієм! Нехай це свято принесе у ваш дім любов, добробут і благословення.