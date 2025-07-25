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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
492
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2 хв

Медик шокував заявою про смертельну небезпеку на похоронах

Чи справді поцілунок на похоронах може бути небезпечним для життя? Мережа розділилася після заяви популярного лікаря.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Труна

Труна / © Freepik

У соцмережах розгорівся новий скандал після заяви популярного молдавського медика. Доктор Віктор Івановик, якого у TikTok читають понад 1,2 млн підписників, оприлюднив відео, в якому закликав ніколи не цілувати мертвого. За його словами, вже через дев’ять годин після смерті на тілі починають активно розмножуватись небезпечні бактерії.

Про це пише Daily mail.

«Поцілунок у таких умовах може спричинити кардіореспіраторні проблеми або навіть втрату нюху», — стверджує Івановик, радячи уникати прощальних поцілунків, особливо влітку та в непровітрюваних приміщеннях. За його словами, безпечним може бути лише контакт у морзі за відповідної температури.

Проте думка лікаря викликала бурю емоцій. Частина користувачів підтримала пораду, інші — обурилися. Деякі писали, що ніколи б не відмовились поцілувати близьку людину востаннє, навіть усвідомлюючи ризики.

До обговорення долучились і медичні експерти. Доктор Стюарт Фішер із Нью-Йорка назвав заяви Івановика ненауковими та перебільшеними. «Мікроорганізми після смерті не є смертельною загрозою для здорової людини. Інакше ми б уже мали хвилю епідемій», — зазначив він.

Схожу позицію озвучила і Всесвітня організація охорони здоров’я. Там заявили, що тіла померлих не становлять епідеміологічної загрози, якщо смерть настала не від інфекційних хвороб, таких як холера чи геморагічні лихоманки.

Додаткові сумніви викликає і професійний статус самого Івановика — його медична кваліфікація не підтверджена жодними авторитетними джерелами у США або Європі. А методи збереження тіл на сучасних похоронах, за словами експертів, враховують усі потенційні ризики.

Попри гучну заяву, медики сходяться на думці: ризик мізерний, а рішення — особисте. І якщо прощальний поцілунок дає людині емоційне полегшення — це важливіше, ніж сумнівна загроза інфекції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після втрати близької людини багато хто не знає, що робити з її речами — особливо з таким особистим предметом, як смартфон. Деякі люди вагаються, чи можна користуватися телефоном покійного, чи краще його викинути або віддати.

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