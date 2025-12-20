Медитація: що каже наука про її ефективність та як правильно це робити

Медитація / © Pexels

Реклама

Від початку вивчення явища медитації проведено чималу кількість наукових досліджень, частина яких вказує, що така практика чинить реальний вплив на організм людини, особливо на мозок. Але одразу розчаруємо — суперздібностей медитаціями не здобути. Щоправда, деякі її властивості все ж можуть приємно здивувати.

Про це пише Nauka.ua.

Є дослідження, які вказують на те, що медитація в деяких випадках може ефективно знижувати кров’яний тиск та усувати симптоми синдрому подразненого кишківника.

Реклама

Також є низка досліджень, які вказують, що медитація може допомогти людям впоратися із хронічним болем у спині, однак це питання потребує ретельнішого вивчення.

Більшість наявної наукової інформації про вплив медитації на організм усе ж стосуються роботи мозку. Так, метааналіз 2016 року показав, що медитація викликає зміни в мозкові, активуючи різні ділянки, залежно від вибраної техніки. Але незалежно від виду практики, усі вони активізують лобну ділянку, яка бере участь у концентрації, плануванні та інших важливих виконавчих функціях. Завдяки медитації можна збільшити обсяг сірої речовини в гіпокампі, що відповідає за формування емоцій та спогадів, і цим покращити його функцію. Інша ділянка мозку, яка відіграє ключову роль у формуванні емоцій — мигдалина — у людей, які медитували принаймні 8 тижнів поспіль, теж зазнавала змін, пов’язаних із кращим контролем емоцій.

Раніше ми пояснювали, як правильно медитувати і давали поради для початківців.