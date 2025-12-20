- Дата публікації
Медитація: що каже наука про її ефективність та як правильно це робити
Медитація викликає зміни в мозкові, активуючи різні ділянки, залежно від вибраної техніки.
Від початку вивчення явища медитації проведено чималу кількість наукових досліджень, частина яких вказує, що така практика чинить реальний вплив на організм людини, особливо на мозок. Але одразу розчаруємо — суперздібностей медитаціями не здобути. Щоправда, деякі її властивості все ж можуть приємно здивувати.
Є дослідження, які вказують на те, що медитація в деяких випадках може ефективно знижувати кров’яний тиск та усувати симптоми синдрому подразненого кишківника.
Також є низка досліджень, які вказують, що медитація може допомогти людям впоратися із хронічним болем у спині, однак це питання потребує ретельнішого вивчення.
Більшість наявної наукової інформації про вплив медитації на організм усе ж стосуються роботи мозку. Так, метааналіз 2016 року показав, що медитація викликає зміни в мозкові, активуючи різні ділянки, залежно від вибраної техніки. Але незалежно від виду практики, усі вони активізують лобну ділянку, яка бере участь у концентрації, плануванні та інших важливих виконавчих функціях. Завдяки медитації можна збільшити обсяг сірої речовини в гіпокампі, що відповідає за формування емоцій та спогадів, і цим покращити його функцію. Інша ділянка мозку, яка відіграє ключову роль у формуванні емоцій — мигдалина — у людей, які медитували принаймні 8 тижнів поспіль, теж зазнавала змін, пов’язаних із кращим контролем емоцій.
