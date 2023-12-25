Меламінова губка творить дива без миючих засобів – вам неодмінно захочеться мати таку помічницю

На вигляд це звичайна губка, але вона працює без гелів і порошків на будь-якій поверхні, не залишаючи подряпин чи розводів.

Напевно, кожній господині вдома хочеться мати такий засіб, який би допомагав умить навести чистоту і порядок, без зайвих зусиль. Така помічниця є – це чудо-губка, яку можна використовувати без хімічних засобів. Розповідаємо, що таке меламінова губка і як із її допомогою навести ідеальний порядок у своїй оселі.

Що таке меламінова губка, з чого вона виготовлена

Меламінова губка має звичайний вигляд, але складається зі слаборозчинного кристалу – меламіну. Таку губку виготовляють в лабораторіях шляхом спінювання гарячої смоли, яка після вистигання перетворюється на пористий матеріал. Завдяки чому губка має шліфувальні властивості. Тому за її допомогою, без застосування будь-яких миючих засобів, можна швидко відмити усілякі забруднення.

Меламінова губка без шкоди для поверхні справляється із плямами жиру, мильного нальоту, вапна і навіть може усунути іржу. Така губка підходить для кахелю, дерева, пластику, скла, емалі, металу, гуми і при цьому не залишає на цих поверхнях жодної подряпини.

Така губка зовсім безпечна для здоров’я і її можна використовувати без гелів, порошків та інших хімічних речовин.

Як користуватися меламіновою губкою

У використанні вона дуже проста:

спочатку губку треба змочити водою, миючі засоби не потрібно додавати;

потім губку необхідно віджати у долонях;

ребром губки змити забруднення з будь-якої поверхні;

після застосування добре виполоскати і віджати.

Так як меламінова губка не потребує миючих засобів, вона має здатність кришитися і скочуватися разом із брудом. Тому варто придбати одразу декілька штук. Ця губка допомагає усувати навіть дуже стійкі плями, також упорається зі слідами фломастерів чи маркерів на меблях та шпалерах. Мити посуд такою губкою не рекомендується.

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