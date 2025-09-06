ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Різне
111
2 хв

Меламінова губка: що це таке, чи варто її використовувати на кухні

Коли мова йде про чистоту на кухні, хочеться бути впевненим у безпеці кожного дотику. Водночас хочеться, щоб прибирання було легким, швидким і приносило справжнє задоволення.

Тетяна Мележик
Меламінова губка

Меламінова губка / © Фото з відкритих джерел

Сучасний ринок кухонного приладдя переповнений засобами для прибирання на будь-який смак. Особливу популярність досі тримає меламінова губка, яка справляється майже з будь-яким брудом. Та нові дослідження все частіше ставлять під сумнів її безпеку, нагадуючи: користуватися нею слід обережно.

Уявіть собі: мікропластик уже присутній майже всюди — у рибі, устрицях, чаї в пакетиках і навіть у газованій воді. І тепер виявляється, що один із найпопулярніших засобів для домашнього прибирання теж випускає у довкілля мільйони крихітних пластикових волокон. І все це відбувається щодня, під час звичайного прибирання.

Науковці з’ясували: губки з особливого сітчастого пластику чудово відтирають бруд, але водночас швидко розпадаються на мікрочастинки. Ці частинки потрапляють у воду, річки, озера й навіть у нашу їжу.

Дослідження показують, що одна зношена губка може виділити понад 6 мільйонів мікроволокон на кожен грам матеріалу. Якщо підрахувати всі продані губки, виходить понад 1,5 трильйона частинок щомісяця — і це лише за даними одного великого інтернет-магазину за кордоном. Найгірше те, що ці мікроволокна шкодять природі: наприклад, прісноводні ракоподібні часто гинуть, бо волокна забивають їхній кишківник, заважаючи рухатися й харчуватися.

Чи є вихід? Так. Виробники можуть робити губки щільнішими, щоб вони кришилися менше. А ми, споживачі, можемо обирати безпечні альтернативи — натуральні губки або перевірені методи прибирання без пластику. Це не лише екологічно, а й безпечно для нашого здоров’я.

Чим можна замінити меламінову губку

Меламінова губка здається справжньою “чарівною паличкою”: її пориста структура працює майже як дрібний наждак, допомагаючи відчищати стіни, плитку та шви між плитками, металеві поверхні, пластикові вироби, взуття (зокрема підошву) і побутову техніку. Водночас вона не підходить для делікатних поверхонь — антипригарних сковорідок, лакованих меблів, скла з покриттям або полірованих металів.

Як безпечну альтернативу меламіновим губкам можна використовувати:

  • Натуральні губки (целюлозні або люфи). М’які, без пластику, чудово вбирають воду та підходять для щоденного прибирання.

  • Бавовняні або мікрофіброві ганчірки. Ефективні у поєднанні з харчовою содою або оцтом для видалення забруднень без шкоди для поверхонь.

  • Щітки з натуральною щетиною. Ідеальні для плитки, каструль і стін, забезпечують глибоке очищення без подряпин.

Ці прості та безпечні альтернативи не лише захищають поверхні та довкілля, а й роблять прибирання більш комфортним і ефективним.

111
