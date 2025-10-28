ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Менше платіжок за тепло: що варто зробити вдома вже восени

Поки не настали морози, перевірте, чи не втрачає ваше житло тепло — прості поради допоможуть зменшити витрати взимку.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Опалення

Опалення / © pixabay.com

З настанням холодів українцям радять заздалегідь подбати про енергоефективність житла, адже восени можна легко усунути більшість тепловтрат і зменшити рахунки за комунальні послуги.

Про це пише House Digest.

Експерти наголошують: до 30% тепла втрачається саме через щілини у вікнах і дверях. Навіть сучасні склопакети з часом можуть втрачати герметичність, через що опалення працює менш ефективно, а витрати зростають.

Найпростіше рішення — ущільнення вікон. Це бюджетний і швидкий спосіб зменшити втрати тепла, який можна виконати самостійно без залучення майстрів.

Як самостійно ущільнити вікна та двері

Фахівці радять кілька доступних варіантів:

  • Самоклейка стрічка. Простий спосіб блокувати протяги, який підходить навіть для тимчасового використання.

  • V-подібний ущільнювач. Металевий або вініловий варіант, який створює постійний бар’єр у місцях, де рухається вікно.

  • Силіконовий герметик. Допомагає закрити щілини в рамах або на стиках.

Комплексне ущільнення всіх вікон і дверей дозволяє створити суцільний повітряний бар’єр та знизити витрати на опалення на 5–30%.

Нагадаємо, для багатьох українських домогосподарств дрова залишаються альтернативним джерелом тепла. 2025 року їхня вартість зросла в середньому на 100 грн за кубометр і коливається від 824 до 1 900 грн залежно від породи деревини.

Опалення будинку площею 100 м² твердими породами коштуватиме від 15 до 25 тисяч гривень за сезон з доставленням. Попри це за чинних тарифів газ залишається економічно вигіднішим, однак дрова забезпечують енергетичну незалежність і стабільність у разі перебоїв постачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie