- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 2 хв
Менше платіжок за тепло: що варто зробити вдома вже восени
Поки не настали морози, перевірте, чи не втрачає ваше житло тепло — прості поради допоможуть зменшити витрати взимку.
З настанням холодів українцям радять заздалегідь подбати про енергоефективність житла, адже восени можна легко усунути більшість тепловтрат і зменшити рахунки за комунальні послуги.
Про це пише House Digest.
Експерти наголошують: до 30% тепла втрачається саме через щілини у вікнах і дверях. Навіть сучасні склопакети з часом можуть втрачати герметичність, через що опалення працює менш ефективно, а витрати зростають.
Найпростіше рішення — ущільнення вікон. Це бюджетний і швидкий спосіб зменшити втрати тепла, який можна виконати самостійно без залучення майстрів.
Як самостійно ущільнити вікна та двері
Фахівці радять кілька доступних варіантів:
Самоклейка стрічка. Простий спосіб блокувати протяги, який підходить навіть для тимчасового використання.
V-подібний ущільнювач. Металевий або вініловий варіант, який створює постійний бар’єр у місцях, де рухається вікно.
Силіконовий герметик. Допомагає закрити щілини в рамах або на стиках.
Комплексне ущільнення всіх вікон і дверей дозволяє створити суцільний повітряний бар’єр та знизити витрати на опалення на 5–30%.
Нагадаємо, для багатьох українських домогосподарств дрова залишаються альтернативним джерелом тепла. 2025 року їхня вартість зросла в середньому на 100 грн за кубометр і коливається від 824 до 1 900 грн залежно від породи деревини.
Опалення будинку площею 100 м² твердими породами коштуватиме від 15 до 25 тисяч гривень за сезон з доставленням. Попри це за чинних тарифів газ залишається економічно вигіднішим, однак дрова забезпечують енергетичну незалежність і стабільність у разі перебоїв постачання.