Менше платіжок за тепло: що варто зробити вдома вже восени

Опалення / © pixabay.com

З настанням холодів українцям радять заздалегідь подбати про енергоефективність житла, адже восени можна легко усунути більшість тепловтрат і зменшити рахунки за комунальні послуги.

Про це пише House Digest.

Експерти наголошують: до 30% тепла втрачається саме через щілини у вікнах і дверях. Навіть сучасні склопакети з часом можуть втрачати герметичність, через що опалення працює менш ефективно, а витрати зростають.

Найпростіше рішення — ущільнення вікон. Це бюджетний і швидкий спосіб зменшити втрати тепла, який можна виконати самостійно без залучення майстрів.

Як самостійно ущільнити вікна та двері

Фахівці радять кілька доступних варіантів:

Самоклейка стрічка. Простий спосіб блокувати протяги, який підходить навіть для тимчасового використання.

V-подібний ущільнювач. Металевий або вініловий варіант, який створює постійний бар’єр у місцях, де рухається вікно.

Силіконовий герметик. Допомагає закрити щілини в рамах або на стиках.

Комплексне ущільнення всіх вікон і дверей дозволяє створити суцільний повітряний бар’єр та знизити витрати на опалення на 5–30%.

Нагадаємо, для багатьох українських домогосподарств дрова залишаються альтернативним джерелом тепла. 2025 року їхня вартість зросла в середньому на 100 грн за кубометр і коливається від 824 до 1 900 грн залежно від породи деревини.

Опалення будинку площею 100 м² твердими породами коштуватиме від 15 до 25 тисяч гривень за сезон з доставленням. Попри це за чинних тарифів газ залишається економічно вигіднішим, однак дрова забезпечують енергетичну незалежність і стабільність у разі перебоїв постачання.