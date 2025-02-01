Метеорологи пояснили, що означає, коли небо під час заходу чи сходу сонця червоного кольору

Під час заходу й сходу сонця небо може набувати неймовірних відтінків червоного. Як з'ясувалося, його колір може допомогти досить точно передбачити погоду на найближчий час.

Чому небо на світанку набуває червоного відтінку

Під час сходу й заходу сонця його промені проходять через товстий шар атмосфери, перш ніж досягти Землі. У цей момент світло зазнає розсіювання, і цей процес особливо помітний, коли в повітрі присутні дрібні частинки, наприклад, пил або дим. Саме вони можуть надавати небу яскравого, навіть незвичного червоного забарвлення.

Найсильніше розсіюється синє світло, тому, коли сонячні промені доходять до наших очей, у спектрі переважають теплі відтінки – червоний і жовтий. Часто накопичення пилу та диму відбувається під впливом зон високого тиску, які супроводжуються тривалими сухими періодами. Це й пояснює, чому на світанку небо здається таким червоним.

У багатьох регіонах світу, де погода змінюється переважно із заходу на схід, зокрема в південній частині Австралії, червоне небо під час світанку чи заходу сонця є звичним явищем. Якщо на ранковому небі з’являється насичений червоний відтінок, це означає, що область високого тиску, яка зазвичай приносить ясну погоду, вже перемістилася на схід разом із пилом і дрібними частинками. Це відкриває шлях циклону з заходу, який може принести дощі та похолодання.

Натомість червоне забарвлення вечірнього неба свідчить про те, що негода відступає, а область високого тиску з гарною погодою наближається із заходу. Втім, у тропічних регіонах, наприклад, у північній Австралії, такий метод прогнозування не працює, оскільки тут атмосферні процеси не мають чітко вираженого напрямку руху.

Якщо вранці небо червоне, можна очікувати, що найближчі години будуть сонячними, однак у високих шарах атмосфери вже накопичуються хмари, які пізніше можуть принести зміну погоди. Якщо ж таке явище спостерігається на заході, це сигнал про стабільність та ясну погоду наступного дня.

Народні прикмети про червоне небо

Народні прикмети про червоне небо / Фото: pixabay.com

У давнину червоний колір сприймався як символ тривоги та небезпеки. Наприклад, появу Марса на небі вважали передвісником воєн чи стихійних лих. Але червоне небо на світанку – це всього лише природний показник змін у погоді. Народні спостереження пов’язують його з такими явищами:

Червоне небо вранці – до сильного вітру , оскільки повітряні маси починають активно рухатися.

, оскільки повітряні маси починають активно рухатися. Улітку – до дощу, узимку – до морозів .

. Якщо сонце червоне, але зникає за чистим горизонтом , найближчі дні будуть сонячними та без опадів.

, найближчі дні будуть сонячними та без опадів. Якщо червоний колір швидко змінюється , це ознака наближення негоди з опадами.

, це ознака наближення негоди з опадами. Червоне небо разом із туманом улітку – до спеки та задушливого дня .

. Узимку, якщо червоне сонце ховається за хмарами, слід готуватися до заметілі.

Якщо на світанку небо забарвлене в червоний, це може бути попередженням про погіршення погоди через кілька днів. А якщо небо вже затягнуте хмарами, значить, негода затримається надовго. Червоний захід також може свідчити про зміни в атмосфері, але особливо важливо звертати на нього увагу тим, хто живе в північних або південних регіонах.

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