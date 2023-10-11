Методи прання "три ложки" та "вісім ложок": ще ніколи речі не були такими чистими — перевірте самі

Інколи здається, що деякі плями неможливо вивести. В результаті, улюблену річ викидають. Але існують два методи прання, які допоможуть позбутися навіть найскладніших плям.

Завдяки двом крутим методам прання "три ложки" та "вісім ложок" ваш одяг знову стане сяючим від чистоти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як за 5 хвилин перетворити старі кухонні рушники на нові.

Метод "три ложки": крутий спосіб від застарілих плям

Візьміть 2 ложки "з гіркою" солі та одну столову ложку розпушувача для тіста. Добре змішайте в тазу з теплою водою до повного розчинення. Занурте всі брудні речі в цей розчин на кілька годин, а після цього перемістіть у пральну машину і виперіть на відповідному режимі.

А якщо додати кілька ложок солі прямо в барабан пральної машини перед пранням, отримаєте подвійний ефект. Сама машина всередині блищатиме, а одяг стане ідеально чистим.

Метод прання "вісім ложок": як використовувати сіль для пральної машини

Обов'язково спробуйте цей спосіб прання, який чудово працює навіть з найдешевшим порошком. А головне, що вам не потрібно буде додавати кондиціонер для прання, речі стануть м'якими, приємними на дотик та позбудуться неприємного запаху.

Як приготувати чудо-засіб: візьміть один літр води і розчиніть в ньому вісім столових ложок солі. Додайте одну столову ложку лимонної кислоти і 1 столову ложку будь-якого бальзаму для волосся. Насипте стільки ж порошка як зазвичай. Увімкніть звичний режим прання.

Результат вас приголомшить!

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