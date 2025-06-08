М’ясо курки не губка: правда про маринування, яку ви не знали

Маринад для курки

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«М’язи курки не можуть увібрати маринад повністю — це даремна трата часу» — про це діляться користувачі у одній з соціальних мереж Reddit. Користувачі обговорюють, чи є сенс витрачати час на цей етап у приготуванні курки.

Повідомляє ТСН.

Маринувати чи ні — ось у чому питання?

«Маринування курки — це марна трата часу. Це наука про курячі м’язи. Вони нічого не вбирають. Вони покривають, але не проникають жодним суттєвим чином. Єдиний спосіб проникнути смак у курку чи іншу птицю — це засолювати, зокрема, вводячи розсіл. Кислотні маринади можуть змінити текстуру поверхні курки, але знову ж таки, не проникають. Вони можуть зробити поверхню кашоподібною або волокнистою. Але вони не роблять м’ясо ніжним. Маринування курки — це, в кращому випадку, нанесення покриття, а потім витримування сирої курки на повітрі довше, ніж потрібно. Це покриття можна було б безпечніше нанести перед приготуванням для досягнення такого ж ефекту. У гіршому випадку, воно може зробити поверхню курки кашоподібною», — пояснив користувач lordrothermere.

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А на думку іншої користувачки соцмережі Reddit, маринувати курку довго — немає сенсу:

«Більшість маринадів не проникають у курку більше ніж на пару годин. І більшість з них насправді не роблять курку ніжнішою. Деякі маринади навіть роблять курку неприємною на смак, якщо залишити її надовго. З іншого боку, посолити курку і залишити її на 12 годин у холодильнику насправді її розм’якшує. Тому я дивлюся на рецепт і бачу, що він робить, щоб вирішити, що робити насправді. Якщо написано маринувати курку на ніч у кислому маринаді, я ігнорую і роблю 2 години. Можливо, я посолю її сухим посолом напередодні ввечері тільки сіллю. Якщо той самий маринад використовується для приготування курки під час її готування, то саме звідти йде весь смак. Тому я ігнорую багато рецептів, які вимагають довгого маринування. Водночас, я думаю, є різниця між пів годиною і, скажімо, півтори годинами, якщо курка не була попередньо засолена», — пояснює користувач tcm3048.

Що про це говорять експерти?

Дослідження показують, що маринад проникає в м’ясо лише на глибину до 3 мм, навіть після тривалого маринування. Це означає, що основний смак залишається на поверхні, а не в середині м’яса.

Зокрема, America’s Test Kitchen провели експеримент, де курячі грудки маринували в чотирьох різних маринадах (соєвий соус, йогурт, червоне вино, лимон з часником) протягом 18 годин. Після цього вони зняли верхній шар м’яса товщиною 1–3 мм і провели дегустацію. Результати показали, що смак маринаду відчувався лише в цьому поверхневому шарі, а внутрішня частина м’яса залишалася практично незмінною. Це свідчить про те, що маринад проникає в м’ясо на дуже незначну глибину, і основний смак залишається на поверхні.

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М’ясо курки / © Freepik

Користь курячого м’яса

Куряче м’ясо — це не просто смачний, а й надзвичайно корисний продукт. Воно має низку переваг для вашого здоров’я.

Зміцнення кісток та м’язів

Курятина — це чудове джерело нежирного білка, багатого на амінокислоти. Ці амінокислоти є будівельним матеріалом для наших м’язів. Дослідження показують, що достатнє споживання білка сприяє підтримці мінеральної щільності кісток. Регулярне вживання курки може допомогти зміцнити м’язову тканину та кістки, знижуючи ризик травм і розвитку таких захворювань, як остеопороз.

Контроль ваги та здоров’я серця

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Включення 25-30 грамів білка до одного прийому їжі може допомогти вам відчувати себе ситішими довше, навіть якщо ви споживаєте менше їжі загалом. Це, своєю чергою, сприяє кращому контролю ваги. Підтримання здорової ваги значно покращує ключові показники ризику серцевих захворювань, такі як високий рівень тригліцеридів та підвищений кров’яний тиск.

Покращення настрою

Куряче м’ясо містить амінокислоту триптофан, яка є попередником «гормону щастя» — серотоніну, що виробляється в мозку. Хоча кількість триптофану в курці не викликає миттєвої ейфорії, дослідження показують, що в поєднанні з іншими факторами він може сприяти підвищенню рівня серотоніну, покращуючи ваш настрій.

Шкода курячого м’яса

Хоча куряче м’ясо загалом корисне, не всі страви з курки однаково впливають на здоров’я. Наприклад, фастфуд-нагетси, смажені у фритюрі та густо паніровані, зазвичай містять надмірну кількість нездорових жирів, вуглеводів і зайвих калорій.

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Так само, оброблене куряче м’ясо — таке як сосиски, консерви чи ковбаски — не сприяє зміцненню здоров’я. Дослідження показують, що споживання обробленого м’яса може бути пов’язане з підвищеним ризиком розвитку серцевих захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку. Крім того, таке м’ясо часто містить високий рівень натрію та консервантів.

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