Міф чи реальна необхідність: чому і коли треба промивати рис

Промивання рису перед варінням очищає його від мікропластику / © unsplash.com

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Австралійські вчені ретельно дослідили популярну звичку промивати рис перед варінням та оцінили її реальний вплив на безпеку і текстуру страви. Дослідники дійшли висновку, що ця процедура зовсім не впливає на клейкість крупи, проте ефективно вимиває небезпечний мікропластик.

Про це повідомляє Live Science.

Вплив промивання рису на текстуру та клейкість

У 2017 році дослідники припустили, що промивання рису змиває зовнішній крохмаль і робить зерна менш липкими під час варіння. Однак дослідження 2019 року спростувало цю теорю, адже під час варіння 10 грамів крупи протягом 30 хвилин вчені не помітили жодної різниці у текстурі.

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Дієтологиня Еванджелін Мандзіоріс пояснила, що клейкість залежить не від поверхневого крохмалю, а від внутрішньої речовини під назвою амілопектин. Цей елемент виділяється під час нагрівання, тому для отримання липкої страви варто просто обирати відповідні сорти замість звичайного жасминового рису.

Очищення від бруду та мікропластику

Традиційно люди завжди промивали рис із міркувань безпеки, щоб видалити залишки пилу, дрібні камінці, комах та часточки лушпиння. Сьогодні продукція із супермаркетів проходить суворе автоматичне очищення, тому вона вже є відносно безпечною для споживання без додаткових процедур.

Попри це, вчені радять споліскувати крупу 1 або 2 рази, щоб змити з поверхні зерен небезпечний мікропластик та неорганічний миш’як. Дослідження 2021 року довело, що така водна процедура перед приготуванням здатна зменшити кількість пластикового забруднення на 20 або навіть 40 відсотків.

Втрата поживних речовин під час процедури

Промивання крупи водою дійсно призводить до незначної втрати деяких корисних елементів, які швидко розчиняються в рідині. Під час цього процесу з поверхні зерен вимивається певна частка міді, заліза, цинку та ванадію.

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Проте фахівці заспокоюють, що рис у будь-якому разі забезпечує лише малий відсоток від щоденної норми споживання цих речовин. Саме тому звичайне миття перед варінням жодним чином не погіршить загальну поживну цінність вашого раціону.

Нагадаємо, вчорашній рис часто стає твердим, сухим і злипається, втрачаючи той самий смак і приємну текстуру. Проте завдяки одному простому трюку він знову може стати м’яким і розсипчастим.

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