Міфи про кофеїн: нове дослідження показало, що кава може бути корисною для серця

Щоденна чашка кави може захистити серце від небезпечного порушення ритму / © Pixabay

Реклама

Згідно із результатами нового дослідження, кава знижує ризик серцевої аритмії на 39%.

Про це йдеться у дослідженні Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (University of California, San Francisco (UCSF)), що опубліковано в журналі JAMA .

Тож, за інформацією фахівців, щоденне вживання кави може захищати серце від поширеного порушення ритму — фібриляції передсердь.

Реклама

Що виявили фахівці

Нові результати дослідження Університету Каліфорнії в Сан-Франциско показали, що регулярне споживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку фібриляції передсердь на 39%. Це розлад, який викликає прискорене та нерегулярне серцебиття і може призвести до інсульту або серцевої недостатності.

Такі висновки стали несподіваними, адже раніше лікарі часто радили людям із серцевими проблемами уникати кофеїну через ризик загострення симптомів.

«Результати були вражаючими. Лікарі роками радили пацієнтам із аритмією обмежувати каву, але наше дослідження показує, що вона не лише безпечна, а й, ймовірно, має захисний ефект», — зазначив один із авторів дослідження Крістофер Вонг.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 200 пацієнтів із постійною фібриляцією передсердь або тріпотінням передсердь. Їх розділили на дві групи: одна протягом шести місяців щодня пила чашку кави або еспресо, інша — повністю утримувалася від кофеїну.

Реклама

Аналіз показав, що в учасників, які споживали каву, ризик повторних нападів аритмії був нижчим на 39%.

Старший автор дослідження професор Грегорі Маркус пояснює, що позитивний ефект може бути пов’язаний із підвищенням фізичної активності, зниженням тиску завдяки сечогінним властивостям кофеїну, а також протизапальними компонентами, які містяться у каві.

«Кава може зменшувати запалення й замінювати менш корисні напої у раціоні, що додатково покращує стан серця», — додав Маркус.

Важливо! Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не є медичною порадою. За будь-яких проблем зі здоров’ям звертайтеся до кваліфікованого лікаря. Не займайтеся самолікуванням.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про популярну добавку від безсоння, яка виявилася небезпечною, адже дослідження показало, що її тривале вживання може підвищувати ризик серцевої недостатності та смертності.