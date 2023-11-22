Миколая, Різдво, Маланки: нові дати важливих церковних свят за календарем у грудні 2023 року

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому українці будуть святкувати деякі важливі релігійні свята в нові дати. Не пропустіть Різдво, Миколая та Маланку.
Тепер в перший місяць зими ми будемо святкувати велике церковне свято — Різдво Христове (25 грудня). Також змінили свої дати День святого Миколая (6 грудня) та Маланки або Щедрий вечір (31 грудня).
Церковний календар на грудень 2023 року: перелік свят
Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:
- 1 грудня – святого пророка Наума;
- 2 грудня – святого пророка Аввакума;
- 3 грудня – святого пророка Софонія;
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина;
- 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого;
- 6 грудня – святого Миколая;
- 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
- 8 грудня – преподобного Патапія;
- 9 грудня – зачаття святої Анни;
- 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
- 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
- 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця;
- 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;
- 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;
- 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;
- 16 грудня – святого пророка Аггея;
- 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;
- 21 грудня – святої мучениці Юліянії;
- 22 грудня – святої великомучениці Анастасії;
- 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті;
- 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
- 25 грудня – Різдво Христове;
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;
- 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана;
- 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії;
- 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;
- 30 грудня – святої мучениці Анісії;
- 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.
Як бачите, на україців в грудні чекає аж три великих свята. Перше, День святого Миколая, змінило свою дату, а два других — Різдво та Маланки — раніше святкувалися в січні.
Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2023 року.
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