Миколая, Різдво, Маланки: нові дати важливих церковних свят за календарем у грудні 2023 року

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому українці будуть святкувати деякі важливі релігійні свята в нові дати. Не пропустіть Різдво, Миколая та Маланку.

Тепер в перший місяць зими ми будемо святкувати велике церковне свято — Різдво Христове (25 грудня). Також змінили свої дати День святого Миколая (6 грудня) та Маланки або Щедрий вечір (31 грудня).

Церковний календар на грудень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

1 грудня – святого пророка Наума;

– святого пророка Наума; 2 грудня – святого пророка Аввакума ;

– ; 3 грудня – святого пророка Софонія;

– 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина ;

– ; 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого ;

– ; 6 грудня – святого Миколая;

– святого Миколая; 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського;

– святого Амвросія, єпископа Медіоланського; 8 грудня – преподобного Патапія;

– преподобного Патапія; 9 грудня – зачаття святої Анни;

– зачаття святої Анни; 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;

– святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа; 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;

– священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита; 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця;

– преподобного Спиридона чудотворця; 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;

– святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії; 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;

– святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика; 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана; Коли святкуємо Різдво Христове по-новому: 25 грудня / Фото: Unsplash

– святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана; 16 грудня – святого пророка Аггея;

– святого пророка Аггея; 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;

– святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла; 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;

– святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним; 19 грудня – святого мученика Боніфатія;

– святого мученика Боніфатія; 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;

– святого священномученика Ігнатія Богоносця; 21 грудня – святої мучениці Юліянії;

– святої мучениці Юліянії; 22 грудня – святої великомучениці Анастасії ;

– ; 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті ;

– ; 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії;

– Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії; 25 грудня – Різдво Христове ;

– ; 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;

– Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія; 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана ;

– ; 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії;

– святих мучеників, спалених в Нікодимії; 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;

– святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі; 30 грудня – святої мучениці Анісії;

– святої мучениці Анісії; 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Як бачите, на україців в грудні чекає аж три великих свята. Перше, День святого Миколая, змінило свою дату, а два других — Різдво та Маланки — раніше святкувалися в січні.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2023 року.

Читайте також: