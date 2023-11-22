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Миколая, Різдво, Маланки: нові дати важливих церковних свят за календарем у грудні 2023 року

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Миколая, Різдво, Маланки: нові дати важливих церковних свят за календарем у грудні 2023 року

Церковний календар на грудень 2023 року / Фото: Pexels

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому українці будуть святкувати деякі важливі релігійні свята в нові дати. Не пропустіть Різдво, Миколая та Маланку.

Тепер в перший місяць зими ми будемо святкувати велике церковне свято — Різдво Христове (25 грудня). Також змінили свої дати День святого Миколая (6 грудня) та Маланки або Щедрий вечір (31 грудня).

Церковний календар на грудень 2023 року: перелік свят

Які церковні свята будуть у грудні 2023 року – новий календар допоможе запам'ятати всі дати:

  • 1 грудня – святого пророка Наума;
  • 2 груднясвятого пророка Аввакума;
  • 3 груднясвятого пророка Софонія;
  • 4 груднясвятої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина;
  • 5 грудняпреподобного і богоносного Сави Освяченого;
  • 6 груднясвятого Миколая;
  • 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського;
  • 8 грудня – преподобного Патапія;
  • 9 грудня – зачаття святої Анни;
  • 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа;
  • 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита;
  • 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця;
  • 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії;
  • 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика;
  • 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана;
    Коли святкуємо Різдво Христове по-новому: 25 грудня / © Unsplash
    Коли святкуємо Різдво Христове по-новому: 25 грудня / Фото: Unsplash
  • 16 грудня – святого пророка Аггея;
  • 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла;
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним;
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 21 грудня – святої мучениці Юліянії;
  • 22 груднясвятої великомучениці Анастасії;
  • 23 груднясвятих десятьох мучеників, що в Криті;
  • 24 грудняСвятвечір, святої преподобномучениці Євгенії;
  • 25 грудняРіздво Христове;
  • 26 грудняСобор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія;
  • 27 груднясвятого апостола, первомученика і диякона Стефана;
  • 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії;
  • 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі;
  • 30 грудня – святої мучениці Анісії;
  • 31 грудняпреподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Як бачите, на україців в грудні чекає аж три великих свята. Перше, День святого Миколая, змінило свою дату, а два других — Різдво та Маланки — раніше святкувалися в січні.

Нагадаємо, що раніше ми писали про церковний календар на листопад 2023 року.

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