Міль боїться цього, як вогню: покладіть до шафи, щоб врятувати улюблені речі, хутро та взуття

Переважно міль веде нічний спосіб життя. Ці комахи завдають чималої шкоди людині, адже псує одяг, хутро, взуття, килими та інші речі.

Міль може пролазити до квартири через вентиляційні отвори, разом з одягом, в шерсті домашніх улюбленців, а також з неякісними продуктами харчування, які заражені її личинками.

Як тільки цей дрібний метелик опиняється у вашій оселі, він може завдати чималих збитків. А тому з ним потрібно боротися.

Як боротися з міллю народними засобами

Шкідник не переносить запаху гвоздики і втікає одразу, як тільки його відчує. Саме тому можна створити народний засіб, який швидко та ефективно допомагає від молі.

Візьміть кілька старих чистих шкарпетом і порваних капронових колготів. Зробіть з них невеликі мішечки.

В кавомолці подрібніть гвоздику і покладіть в кожен мішечок по 1 ч. ложці засобу. Мішечки потрібно порозпихати у кишені одягу, який висить в шафі, та покласти на полицях. Не забудьте кілька з них покласти у взуття з натуральним хутром. Його міль також полюбляє поїдати.

Для взуття існує ще один досить ефективний засіб від молі. Вставте всередину чобіт чи черевиків скручену газету, а потім покладіть стару чисту шкарпетку з такою сумішшю: 1 ч. ложка подрібненої гвоздики, 1 ч. ложка сухого чаю, 2 лаврових листа. Дії цієї суміші вистачить на цілий сезон і міль точно не затримається надовго в вашому будинку.

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