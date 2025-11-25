Міль у шафі: 5 натуральних та простих лайфхаків, як вивести шкідника назавжди

Міль / © Фото з відкритих джерел

Міль є однією з найшкідливіших комах, оскільки здатна знищити одяг, особливо вироби з вовни, хутра, шовку та шкіри. Хоча міль стає найактивнішою навесні та влітку, вона може пробратися в помешкання і в холодну пору року — через відкрите вікно або прикріпившись до одягу, який ви перевозите.

Про це пише Express.

Саме тому вовну, шовк, хутро та шкіру варто зберігати у герметичних контейнерах, щоб запобігти ураженню.

Існує безліч простих та натуральних способів, щоб відлякати міль і провести ефективну профілактику у шафах і шухлядах:

Лаванда: Це найпопулярніший засіб. Потрібно наповнити тканинні мішечки лавандою й покласти їх на полиці.

Спеції та трави: Сушений розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя також мають відлякувальний ефект. Якщо немає висушених рослин, можна скористатися ефірними оліями.

Кориця: Специфічний запах кориці дуже сильно відлякує міль. Розкладіть палички, обгорнувши їх у пергаментний папір, щоб отримати ще й приємний аромат для одягу.

Серед найлегших лайфхаків — використання звичайного господарського мила. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила є неприємним для шкідника, тому міль швидко покине шафу або взагалі не залетить всередину.

Головне — вчасно помітити шкідника і почати застосовувати ці прості методи для захисту одягу.

