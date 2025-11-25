ТСН у соціальних мережах

Міль у шафі: 5 натуральних та простих лайфхаків, як вивести шкідника назавжди

Навіть у холодну пору року міль може пробратися в помешкання, прикріпившись до одягу, тому важливо знати, як її вчасно помітити та утилізувати.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Міль

Міль / © Фото з відкритих джерел

Міль є однією з найшкідливіших комах, оскільки здатна знищити одяг, особливо вироби з вовни, хутра, шовку та шкіри. Хоча міль стає найактивнішою навесні та влітку, вона може пробратися в помешкання і в холодну пору року — через відкрите вікно або прикріпившись до одягу, який ви перевозите.

Про це пише Express.

Саме тому вовну, шовк, хутро та шкіру варто зберігати у герметичних контейнерах, щоб запобігти ураженню.

Існує безліч простих та натуральних способів, щоб відлякати міль і провести ефективну профілактику у шафах і шухлядах:

  • Лаванда: Це найпопулярніший засіб. Потрібно наповнити тканинні мішечки лавандою й покласти їх на полиці.

  • Спеції та трави: Сушений розмарин, чебрець, гвоздика чи лаврове листя також мають відлякувальний ефект. Якщо немає висушених рослин, можна скористатися ефірними оліями.

  • Кориця: Специфічний запах кориці дуже сильно відлякує міль. Розкладіть палички, обгорнувши їх у пергаментний папір, щоб отримати ще й приємний аромат для одягу.

Серед найлегших лайфхаків — використання звичайного господарського мила. Його потрібно лише розкласти на полицях шафи. Запах мила є неприємним для шкідника, тому міль швидко покине шафу або взагалі не залетить всередину.

Головне — вчасно помітити шкідника і почати застосовувати ці прості методи для захисту одягу.

Нагадаємо, експерти з клінінгу поділилися простими лайфхаками, як почистити духовку від застарілого жиру та нагару без використання агресивної хімії. Серед найдієвіших способів — використання звичайної таблетки для посудомийної машини, якою (змочивши у теплій воді) протирають брудні поверхні, а також нанесення на ніч пасти з харчової соди та води.

Для фінального блиску радять розпилити на залишки соди оцет, при цьому категорично не рекомендується використовувати металеві мочалки, щоб не пошкодити поверхню духовки.

