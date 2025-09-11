ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
686
Час на прочитання
1 хв

Мільярдер дав пораду, яка допоможе кожному отримати найбільший зиск

Відомий американський інвестор радить працювати в оточенні людей, з яких можна брати приклад.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мільярдер Воррен Баффет

Мільярдер Воррен Баффет / © Associated Press

Один із найуспішніших інвесторів сучасності, американський мільярдер Воррен Баффет дав надзвичайно просту пораду, яка допоможе кожному стати успішною людиною. Він радить працювати в оточенні людей, які є кращими за тебе.

Про це пише видання Inc.com.

При цьому Баффет конкретизував, з яких саме людей варто брати приклад, закликавши насамперед обирати чесних людей.

«Ви шукаєте в людині три речі: інтелект, енергію та чесність. А якщо у неї немає останнього, то навіть не турбуйтеся про перші дві», — сказав мільярдер.

Другою важливою рисою, на яку слід звернути увагу, обираючи своє оточення, за словами Баффета, має бути вміння людей правильно розпоряджатися власним часом і відмовлятися від зайвих речей.

Також мільярдер радить оточувати себе людьми, які прагнуть постійно навчатися, оскільки вважає знання «схожими на складні відсотки».

Нарешті Баффет рекомендує брати приклад з людей, які користуються загальною повагою.

Як зазначає видання, насправді ця порада є хорошою довготривалою стратегією, адже людина з часом стає схожою на тих, з ким проводить найбільше часу. Тож краще, якщо це будуть люди, у яких можна перейняти якісь корисні звички та навички.

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, статки співзасновника Oracle 81-річного Ларрі Еллісона зросли на 101 мільярд доларів і сягнули 393 мільярдів. Після цього він обігнав у рейтингу найбагатших людей світу Ілона Маска.

Дата публікації
Кількість переглядів
686
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie