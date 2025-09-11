Мільярдер дав пораду, яка допоможе кожному отримати найбільший зиск

Мільярдер Воррен Баффет / © Associated Press

Один із найуспішніших інвесторів сучасності, американський мільярдер Воррен Баффет дав надзвичайно просту пораду, яка допоможе кожному стати успішною людиною. Він радить працювати в оточенні людей, які є кращими за тебе.

Про це пише видання Inc.com.

При цьому Баффет конкретизував, з яких саме людей варто брати приклад, закликавши насамперед обирати чесних людей.

«Ви шукаєте в людині три речі: інтелект, енергію та чесність. А якщо у неї немає останнього, то навіть не турбуйтеся про перші дві», — сказав мільярдер.

Другою важливою рисою, на яку слід звернути увагу, обираючи своє оточення, за словами Баффета, має бути вміння людей правильно розпоряджатися власним часом і відмовлятися від зайвих речей.

Також мільярдер радить оточувати себе людьми, які прагнуть постійно навчатися, оскільки вважає знання «схожими на складні відсотки».

Нарешті Баффет рекомендує брати приклад з людей, які користуються загальною повагою.

Як зазначає видання, насправді ця порада є хорошою довготривалою стратегією, адже людина з часом стає схожою на тих, з ким проводить найбільше часу. Тож краще, якщо це будуть люди, у яких можна перейняти якісь корисні звички та навички.

