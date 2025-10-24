Коли прокидаються мільярдери / © unsplash.com

Прокидатися о 4 ранку — це нові 6 ранку? Нещодавно журналіст Wall Street Journal взяв інтерв’ю у кількох мільярдерів і виявив, що всі вони вважають 4 ранку своїм «найпродуктивнішим часом доби». Проте клінічний психолог Майкл Дж. Бреус зазначає, що лише близько 15% людей здатні прокидатися так рано. Він також дає поради, як перевірити, чи зможете ви прийняти звичку, яка потенційно зробить вас багатими.

За словами журналіста, є три причини, чому підйом о 4 ранку так позитивно впливає на продуктивність:

Мінімум відволікаючих факторів — ні дітей, ні сім’ї, ні колег, ні керівництва. Практично ніхто не надсилає листи чи повідомлення. У соціальних мережах майже немає нічого цікавого.

Склад опитаних був очікуваним: серед них — Тім Кук (генеральний директор Apple), Річард Бренсон (генеральний директор Virgin Atlantic) і Мішель Гасс (колишня президентка Starbucks). Найцікавіше те, що більшість вважали цей час «особистим» для продуктивності.

Вони використовували його для планування дня, спорту, читання, медитації або молитви. Більше того, учасники відзначають, що тепер лягають спати значно раніше.

А чи варто вставати о 4 ранку

Хоча це вражає, постає кілька питань: чому саме цей час, як вони це роблять і чи варто вам спробувати.

Відповідь на перше питання: вони знають свій хронотип. Якщо людина від природи «жайворонок», це може бути просто, але 4 ранку здаються Майклу трохи екстремальними.

Звісно, є люди, які природно прокидаються рано — між 5 та 5:30 ранку. Майкл називає таких людей «Левами» або «ранніми пташками». Та лише близько 15% населення здатні ефективно прокидатися так рано (і не обов’язково о 4).

Це генетично визначено: ваш хронотип залежить від вашої природи, а не від будильника. Ранкові ритуали корисні, але Майкл не радить робити їх о 4 ранку без урахування вашого хронотипу. Проте, якщо ви лягаєте спати відповідно до власного ритму, зможете зрозуміти, чи підходить вам такий режим.

І маленька підказка: для 85% людей це не найкраща ідея.

Ви знаєте свій хронотип і природно прокидаєтесь рано? Тоді кілька порад від Майкла Бреуса можуть стати в пригоді тим, хто хоче починати свій день о 4 ранку:

Медитація . Хоч Майкл великий шанувальник медитації, багато його пацієнтів помічали, що, медитуючи так рано, вони знову засинали. Тому краще практикувати медитацію ввечері перед сном.

Ранкові тренування . Ідея чудова, але виділіть хоча б 15 хвилин на розминку й розтяжку. Рано вранці тіло ще не адаптоване після нічного відпочинку, і ризик травм зростає.

Дихальні вправи завжди корисні.

Спортивний одяг для сну . Якщо ви спите у спортивному одязі, це може погіршити якість сну. А якщо вранці не вистачає двох хвилин, щоб його надіти, це сигнал, що тренування о 4 ранку не підходить.

Мотивація вставати . Знайдіть причину піднятися з ліжка — це може здатися очевидним, але працює.

Місце для будильника . Перемістіть його подалі. Якщо вам потрібен будильник, щоб прокинутися, можливо, ви вставали не в свій природний час.

Подумайте про додаткову годину . Що ви могли б зробити з цим бонусним часом?

Не пропускайте сніданок . Деякі «сови» не можуть навіть подумати про їжу так рано. А якщо практикуєте інтервальне голодування — це не спрацює.

Встановіть три цілі на день. Це допомагає фокусуватися та почати день продуктивно.

Майкл зазначає, що ці поради популярні, бо змушують замислитися: «Якщо всі успішні люди роблять це, і я хочу досягти успіху, мені теж слід спробувати!»

Як правильно прокидатися «для грошей»

На жаль, для більшості людей це не працює. Але якщо ви все ж хочете спробувати, Майкл радить робити це лише «Левам» — людям з природним раннім хронотипом — і дає такі поради: