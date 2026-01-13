ТСН у соціальних мережах

Мільйонер на 15 хвилин: як "щаслива" лотерея жорстоко зруйнувала мрію чоловіка

Тисячі норвежців отримали фейкові повідомлення про великі виграші.

Руслана Сивак
Лотерея

Лотерея / © pexels.com

Звичайна відпустка у Греції ледь не перетворилася для норвежця Оле Фредріка Свеена на казку з мільйонним статком. Проте через технічний збій у системі національної лотереї омріяна фінансова свобода виявилася лише цифровою ілюзією.

Про це повідомляє The Guardian.

«Магія» заходу сонця та повідомлення від долі

Під час відпочинку в Клефті Оле разом із дівчиною насолоджувалися вечерею та обговорювали мрії про власний будинок для відпочинку. Чоловік якраз жартував, що для такої покупки бракує лише виграшу в лотерею, як його телефон завібрував.

Додаток Norsk Tipping сповістив про неймовірну удачу: виграш у Eurojackpot склав 1,3 мільйона норвезьких крон (близько 5,5 млн гривень). Шокований Оле вже планував звільнення з роботи та подорожі, і навіть встиг зателефонувати матері, щоб поділитися радісною новиною.

Гірка правда: математика проти везіння

Ейфорія тривала лише 15 хвилин. Вирішивши перевірити виграшні цифри, чоловік помітив невідповідність: у його квитку збіглися лише два основні числа та одне бонусне, чого було замало для мільйонного призу.

З’ясувалося, що причиною «дива» стала масштабна помилка під час конвертації євро в крони. Суми виграшів помилково помножили на 100 замість того, щоб розділити. Очікуваний виграш — 1 300 000 крон. А реальний виграш склав 135 крон (приблизно 577 гривень).

За іронією долі, на тлі цього скандалу гендиректор лотерейної компанії пішов у відставку, отримавши компенсацію у 3 мільйони крон — суму, яка у кілька разів перевищила «фейковий» виграш Оле.

Життя після «джекпоту»

Для пари залишок відпустки був зіпсований: дівчина розплакалася від розчарування, а Оле довелося знову телефонувати матері зі спростуванням. Чоловік зізнається, що радий лише одному — він встиг помітити помилку швидко, до того, як почав витрачати гроші, яких не мав.

Свій реальний виграш у 577 гривень норвежець навіть не відчув. За його словами, у Норвегії цих грошей не вистачить навіть на келих шампанського, щоб відсвяткувати хоча б таку перемогу. Після пережитого стресу Оле прийняв радикальне рішення — він назавжди припинив грати в лотерею.

Нагадаємо, житель штату Айдахо, давній гравець у лотерею, спочатку ледь не повірив у свою удачу, а потім отримав ще більший сюрприз. Шон Клінглер з Айдахо думав, що виграв 100 000 доларів у лотерею, але касирка помітила відсутність нулів. Насправді його виграш склав 1 000 000 доларів.

