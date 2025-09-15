Мільйонерку та її коханця-ґвалтівника засудили за вбивство немовляти: як це трапилося

Мільйонерку та її коханеця-ґвалтівника засудили за вбивство немовляти: що відомо / © dailymail.co.uk

Констанс Мартен, 38-річна аристократка, та її 51-річний партнер Марк Гордон отримали по 14 років в’язниці за ненавмисне вбивство своєї новонародженої доньки Вікторії. Гордону, який раніше був засуджений за зґвалтування, суддя додав ще чотири роки до терміну, назвавши його «небезпечним». Пара, ймовірно, проведе за ґратами дві третини свого терміну.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мартен і Гордон, чиїх чотирьох старших дітей вже забрали соціальні служби через загрозу їхній безпеці, втекли зі своєю п’ятою дитиною, щоб її не взяли під опіку. Цей егоїстичний вчинок призвів до загальнонаціонального розшуку на неї на суму 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Трагічна доля дитини

Дитина, яка народилася під час втечі, померла в холодному наметі, імовірно, від переохолодження. Її тіло викинули як «сміття» в покинутому сараї, де його знайшли лише через два місяці.

Суддя Марк Лукрафт зазначив, що батьки абсолютно не дбали про дитину, а думали лише про себе. Він наголосив, що їхні спроби видати себе за турботливих батьків були лише маскуванням.

Мартен зафіксували на камеру відеоспостереження, коли вона тікала з їхньою дитиною. / © dailymail.co.uk

Проблемне минуле та майбутнє

Виявилося, що Марк Гордон — небезпечний «соціопат», чиї злочини порівнювали з діями серійних убивць. Він приховав своє минуле від Мартен, але згодом проявляв до неї насильство, зокрема, скинув її з вікна, коли вона була вагітна.

Констанс Мартен, незважаючи на своє заможне походження, відмовилася від традиційного життя. Її вибір призвів до того, що вона втратила всіх своїх дітей, яких соціальні служби взяли під опіку. Крім того, вона отримувала фінансування на свій юридичний захист за рахунок платників податків, хоча була спадкоємицею трастового фонду.

Ця жахлива справа викликала широке обговорення необхідності змін у законодавстві щодо захисту дітей. Детектив Льюїс Басфорд вважає, що життя Вікторії могло б бути врятоване, якби поліція мала повноваження втручатися ще до народження дитини, коли батьки вважаються небезпечними.

