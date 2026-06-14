Мільйони людей приймають цю добавку: вчені знайшли тривожний зв'язок із деменцією

Добавка від болю в суглобах може погіршувати перебіг Альцгеймера / © Getty Images

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Поширена харчова добавка глюкозамін, яку мільйони людей у світі використовують для підтримки здоров’я суглобів, може бути пов’язана з прискореним розвитком хвороби Альцгеймера та інших форм деменції. Таких висновків дійшли вчені Університету Флориди (UF Health).

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature Metabolism.

Виявлено зв’язок між глюкозаміном і прогресуванням деменції

Науковці проаналізували медичні дані пацієнтів із легкими когнітивними порушеннями та різними формами деменції. Для цього вони використали технології штучного інтелекту та анонімізовані електронні медичні записи UF Health за період від 2012 до 2024 року.

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Дослідники встановили, що серед пацієнтів із легкими когнітивними порушеннями, які приймали глюкозамін, ризик переходу до деменції був приблизно на 25% вищим, ніж у тих, хто не використовував цю добавку.

Крім того, серед людей, які вже мали діагноз хвороби Альцгеймера або іншої деменції, прийом глюкозаміну асоціювався з підвищенням ризику смертності на 25%.

Вчені наголошують: причинно-наслідковий зв’язок не доведено

Автори роботи підкреслюють, що дослідження демонструє лише статистичний зв’язок і не доводить, що саме глюкозамін є причиною прискорення хвороби.

«Електронні медичні записи показали дуже цікаві результати. Хоча це ще не доказ причинно-наслідкового зв’язку, отримані дані ставлять важливі клінічні питання, які потребують подальшого вивчення», — зазначив співавтор дослідження, професор біохімії Меттью Джентрі.

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Що відбувається в мозку

Під час дослідження науковці також вивчили тканини мозку людей із хворобою Альцгеймера та провели експерименти на лабораторних мишах.

Вони виявили підвищену активність процесу, пов’язаного з приєднанням молекул цукру до білків. На думку вчених, надмірна активність цього механізму може сприяти розвитку нейродегенеративних змін у мозку.

У мишей, які отримували глюкозамін, спостерігалося погіршення соціальної пам’яті. Водночас пригнічення виявленого метаболічного процесу призводило до покращення когнітивних функцій.

Глюкозамін є однією з найпопулярніших безрецептурних добавок у світі. Його часто використовують для зменшення симптомів остеоартриту та підтримки рухливості суглобів.

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За словами керівника дослідження Рамона Суна, сьогодні лише у США понад 7 мільйонів людей живуть із хворобою Альцгеймера, а ще мільйони мають інші форми деменції.

«Багато з цих людей регулярно приймають харчові добавки, які потенційно можуть впливати на перебіг захворювання», — зазначив учений.

Потрібні додаткові дослідження

Дослідники наголошують, що результати мають бути перевірені в рамках клінічних випробувань. Поки що вони не закликають відмовлятися від глюкозаміну, однак рекомендують людям із когнітивними порушеннями або діагностованою деменцією обговорювати прийом таких добавок зі своїми лікарями.

Науковці вважають, що відкриття також може допомогти у пошуку нових методів лікування хвороби Альцгеймера, які будуть спрямовані не лише на боротьбу з білковими відкладеннями в мозку, а й на корекцію метаболічних порушень.

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