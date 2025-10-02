Мінімальний полив: які рослини виживуть, якщо ви рідко буваєте вдома

Кімнатні рослини / © pixabay.com

Реклама

Експерти стверджують, що для тих, хто не може приділяти багато часу догляду за рослинами, є ідеальні варіанти. Ці вазони здатні зберігати вологу, тому їх можна без проблем залишати без поливу, не переживаючи про те, що вони зів’януть.

Про це пише House beautiful.

5 кімнатних рослин, що потребують мінімального поливу:

Сукуленти: Ці рослини мають таємні резервуари для води на листі, тому їх достатньо поливати лише раз на тиждень, переконавшись, що ґрунт повністю сухий.

Реклама

Сансев’єрія: Ця кімнатна рослина є дуже невибагливою, чудово підходить для неосвітлених місць і здатна витримувати тривалі періоди посухи.

Повітряні рослини (Тилландсії): Унікальний вид, який росте без ґрунту. Їм достатньо вологи, яку вони отримують від занурення у воду кожні 10 днів.

Драцена: Може вирости дуже великою, при цьому не потребує багато світла чи регулярного поливу.

Бегонія: Незважаючи на велике й красиве листя, за нею легко доглядати. Полив необхідно здійснювати лише тоді, коли її листя опуститься.

Реклама

Як зрозуміти, що рослині потрібна вода (і коли поливати точно не варто)

Навіть найстійкіші рослини потребують води, але вони подають чіткі сигнали про спрагу. Якщо нижнє листя стає м’яким та зморшкуватим — це ознака того, що рослина потребує поливу.

Водночас, експерти не радять поливати рослини:

Одразу після покупки чи пересадки.

Коли вони стоять у місці з малою кількістю світла.

Коли у приміщенні дуже холодно.

А для того, щоб невибагливі рослини, як-от орхідея, тішили яскравим цвітінням, їх варто періодично удобрювати — наприклад, розчином на основі подрібненої та настояної на воді яєчної шкаралупи.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно поливати гортензії.