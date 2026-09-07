Колір волосся для жінок після 50 / © pexels.com

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Особливо важливим після 50 стає не стільки сам колір, скільки його багатовимірність. Теплі відблиски, делікатні переходи та правильно розставлені світлі акценти допомагають волоссю виглядати живішим і блискучішим. Є п’ять відтінків, на які варто звернути особливу увагу цієї осені.

Медовий бронд

Не можете визначитися між блондом і темним волоссям? Бронд поєднує переваги обох варіантів.

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Глибша основа доповнюється золотистими та медовими пасмами, завдяки чому колір не виглядає пласким. Світлі акценти біля обличчя відбивають світло, візуально освіжають тон шкіри та додають зачісці об’єму.

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Ще одна перевага такого фарбування — воно не вимагає радикальної зміни образу. Тому медовий бронд може стати вдалим рішенням для жінок, які хочуть виглядати свіжіше, але не готові до кардинальних експериментів.

«Підсвічений» брюнет

Глибокий коричневий колір може виглядати розкішно після 50, якщо відмовитися від суцільного темного полотна.

Так званий candlelit brunette, або «брюнет при свічках», передбачає поєднання коричневої бази з делікатними карамельними та золотистими відблисками. Вони створюють ефект волосся, м’яко підсвіченого теплим світлом.

Завдяки переходам між відтінками зачіска здається об’ємнішою, а колір — значно живішим. Це хороша альтернатива дуже темному однотонному фарбуванню.

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Каштановий

Каштановий недарма залишається класикою. Поєднання коричневого з легкими золотистими та червонуватими нотами робить відтінок теплим і насиченим.

На відміну від дуже темного шоколадного або чорного, каштановий створює м’якший контраст зі шкірою. Він додає волоссю глибини, але водночас не перевантажує образ.

До того ж цей відтінок чудово вписується в осінню палітру, тому може стати вдалим варіантом для сезонного оновлення зачіски.

М’який мідний

Мідне волосся не обов’язково має бути яскраво-рудим. Значно делікатніше виглядає приглушена палітра з відтінками кориці, бурштину, каштана та теплого золота.

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Саме такі нюанси можуть додати обличчю теплоти, а волоссю — візуального блиску. Інтенсивність мідного легко адаптувати до тону шкіри, тому необов’язково повністю перефарбовувати волосся в рудий.

Якщо хочеться лише невеликої зміни, можна додати кілька теплих пасом або легкий мідний відтінок до основного кольору.

Багатовимірна сивина

Сивину зовсім не обов’язково приховувати. Навпаки, природне сріблясте волосся може стати однією з найефектніших деталей образу.

Секрет полягає в тому, щоб уникати абсолютно однорідного кольору. Поєднання сріблястих пасом, світліших відблисків і трохи глибших сірих тонів створює красиву гру світла.

Техніка gray blending також дозволяє м’яко поєднати природну сивину з фарбованим волоссям, зробивши перехід менш помітним. У результаті сивина виглядає не як те, що потрібно приховувати, а як продумана частина сучасного образу.

3 кольори волосся, з якими варто бути обережними після 50

Суворих вікових заборон у фарбуванні не існує. Якщо вам подобається певний колір — вік не повинен бути причиною від нього відмовлятися. Проте деякі однотонні відтінки можуть створювати небажаний контраст або робити волосся візуально менш об’ємним.

Насичений чорний

Глибокий чорний колір може створити дуже різкий контраст зі шкірою обличчя. Крім того, суцільне чорне фарбування практично не дає гри світла, через що зачіска іноді здається пласкою.

Це не означає, що брюнеткам після 50 потрібно переходити у блонд. М’якший еспресо, темний шоколад або майже чорний колір із кількома близькими за тоном відблисками можуть виглядати набагато природніше.

Платиновий блонд

Холодний платиновий блонд може бути надзвичайно ефектним, однак він досить вимогливий. Дуже світлий однорідний відтінок іноді робить колір обличчя блідішим, а волосся візуально сухішим.

Якщо хочеться залишатися блондинкою, можна спробувати вершковий, бежевий, шампань або медовий блонд. Темніші пасма та трохи глибший колір біля коренів також допоможуть створити необхідний об’єм.

Однотонний попелясто-коричневий

Холодні коричневі відтінки можуть бути дуже красивими, але велика кількість сірого пігменту без світлих акцентів здатна зробити образ тьмяним.

Любителькам холодної палітри необов’язково від неї відмовлятися. Краще додати нейтральні бежеві, грибні або м’які каштанові пасма, щоб колір отримав глибину та не виглядав суцільною масою.

Як обрати колір волосся після 50

Головне правило — не орієнтуватися лише на цифру в паспорті. Один і той самий відтінок може абсолютно по-різному виглядати на двох жінках.

Варто враховувати природний колір волосся, тон і підтон шкіри, колір очей, кількість сивини та стан локонів. Важливу роль відіграє і техніка фарбування. Навіть дуже темний або холодний колір можна зробити м’якшим за допомогою світлих пасом, відблисків і переходів.

Тому найкращим «омолоджувальним» фарбуванням часто стає не конкретний відтінок, а колір, який має глибину, блиск і природно гармонує із зовнішністю.

FAQ

Який колір волосся омолоджує після 50?

Універсального кольору, який гарантовано омолоджує кожну жінку, не існує. Візуально освіжити обличчя можуть теплі та багатовимірні відтінки — медовий бронд, каштановий, м’який мідний або коричневий із карамельними та золотистими пасмами. Важливо підбирати палітру відповідно до тону шкіри та природного кольору волосся.

Який колір волосся обрати жінці після 50?

Після 50 варто звернути увагу на відтінки, які не створюють надто різкого контрасту з обличчям і мають кілька близьких тонів. Це можуть бути медові, карамельні, каштанові, м’які мідні відтінки або природна сивина зі сріблястими акцентами. Якщо подобається темне чи світле волосся, необов’язково від нього відмовлятися — достатньо додати колірної глибини за допомогою мелірування, lowlights або іншої багатотонової техніки.

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