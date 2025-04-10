Мінус 20 років: як правильно умиватися сіллю, щоб позбутися зморшок та омолодитися

Як умиватися сіллю, щоб омолодитися / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, як за допомогою звичайної кухонної солі омолодити шкіру свого обличчя.

Як правильно умиватися сіллю, щоб омолодитися

Найчастіше таку процедуру використовують з метою скрабування шкіри. Оскільки сіль здатна відлущувати ороговілий шар, допомагає досягти ефекту тонування і позбавляє жирного блиску.

Та мало хто знає, що регулярне використання соляного розчину також допомагає вирівнювати заломи на шкірі, ніби стираючи зморшки. І для цієї процедури треба лише зробити засіб із солі й води, дотримуючись правильних пропорцій.

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Для приготування засобу візьміть столову ложку солі та сто грамів теплої води, ретельно розмішайте, щоб розчинилися всі кристалики. Нанесіть засіб на обличчя за допомогою ватяного диска на 4 хвилини. А потім ретельно змийте теплою водою.

Після процедури не варто користуватися іншими косметичними засобами чи кремами. Наносити сольовий розчин на обличчя треба три рази на тиждень, вже зовсім скоро ви побачите неймовірне перетворення шкіри. Дрібні зморшки та заломи зникнуть, наче й не було, а шкіра стане гладенькою, матиме рівний тон і здорове сяяння.