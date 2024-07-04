Мінус 7 років за п’ять хвилин: ці техніки самомасажу працюють краще, ніж уколи краси

Кожна жінка мріє про ідеальну гладеньку шкіру без зморшок. Але з віком з’являються заломи, бо шкіра втрачає свою пружність та еластичність. Однак, цьому можна зарадити, не вдаючись до дорогих салонних процедур та уколів краси. Самомасаж обличчя – це доступний та не менш ефективний спосіб повернути молодість і красу своїй шкірі.

Як працює техніка самомасажу

Покращує кровообіг. Під час масажу стимулюється кровообіг, що сприяє насиченню клітин шкіри киснем та поживними речовинами. Після такої процедури шкіра стає сяючою, прискорюється регенерація, зникають зморшки та заломи.

Під час масажу стимулюється кровообіг, що сприяє насиченню клітин шкіри киснем та поживними речовинами. Після такої процедури шкіра стає сяючою, прискорюється регенерація, зникають зморшки та заломи. Активізує лімфодренаж. Самомасаж стимулює лімфу, робить шкіру більш пружною та еластичною.

Самомасаж стимулює лімфу, робить шкіру більш пружною та еластичною. Розслабляє м'язи. М’язи нашого обличчя зазвичай напружуються від стресу та міміки, а масаж здатен їх розслабити та нівелювати появу нових зморшок.

М’язи нашого обличчя зазвичай напружуються від стресу та міміки, а масаж здатен їх розслабити та нівелювати появу нових зморшок. Стимулює вироблення колагену й еластину. Масаж є прекрасним стимулятором фібробластів - клітин, що беруть участь у синтезі колагену й еластину, які роблять шкіру еластичною, пружною, зволоженою та сяючою.

Які найкращі методи самомасажу: поради експертів

Розігрів. Спочатку легкими погладжувальними рухами пройдіться по всьому обличчю від центру до периферії, щоб підготувати шкіру. Лімфодренаж. Потім слід провести пальцями уздовж лінії щелепи, від підборіддя до вух. Повторіть такий рух від кутиків губ до скронь – це допоможе зняти набряклість й вивести зайву рідину зі шкіри обличчя. Масаж чола. Тут необхідно покласти пальці на лоб і робити кругові рухи від центру чола до скронь. Масаж очей. Обережно погладьте зону навколо очей від внутрішнього кута до зовнішнього, щоб прибрати набряки під очима та зняти сліди втоми. Масаж носа. Щоб надати носові більш витонченого вигляду, проведіть легенько пальцями від початку носа до кінчика. Масаж підборіддя. Легкими пощипувальними рухами треба провести пальцями від зони підборіддя до вух. Таким чином ви приберете друге підборіддя та підтягнете контури свого лиця.

Які ще додаткові поради

Необхідно використовувати олію чи крем для масажу, щоб зменшити тертя між пальцями та лицем.

Самомасаж дозволяється робити лише п’ять хвилин на день.

Не варто тиснути у зоні навколо очей, це може бути небезпечно.

Перед тим, як розпочинати масаж, варто проконсультуватися з дерматологом, якщо у вас проблемна шкіра.

Після процедур самомасажу ви почуватиметеся молодою і прекрасною. Ваша шкіра сяятиме здоров’ям та красою, зморшки зникнуть, як і не було. Для цього присвятіть собі лише 5 хвилин на день – і ви побачите вражаючий результат, який вам неодмінно сподобається.

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