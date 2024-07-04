Мінус 7 років за п’ять хвилин: ці техніки самомасажу працюють краще, ніж уколи краси

Правильно виконані прийоми самомасажу обличчя допоможуть вам виглядати на кілька років молодшими.
Кожна жінка мріє про ідеальну гладеньку шкіру без зморшок. Але з віком з’являються заломи, бо шкіра втрачає свою пружність та еластичність. Однак, цьому можна зарадити, не вдаючись до дорогих салонних процедур та уколів краси. Самомасаж обличчя – це доступний та не менш ефективний спосіб повернути молодість і красу своїй шкірі.
Як працює техніка самомасажу
- Покращує кровообіг. Під час масажу стимулюється кровообіг, що сприяє насиченню клітин шкіри киснем та поживними речовинами. Після такої процедури шкіра стає сяючою, прискорюється регенерація, зникають зморшки та заломи.
- Активізує лімфодренаж. Самомасаж стимулює лімфу, робить шкіру більш пружною та еластичною.
- Розслабляє м'язи. М’язи нашого обличчя зазвичай напружуються від стресу та міміки, а масаж здатен їх розслабити та нівелювати появу нових зморшок.
- Стимулює вироблення колагену й еластину. Масаж є прекрасним стимулятором фібробластів - клітин, що беруть участь у синтезі колагену й еластину, які роблять шкіру еластичною, пружною, зволоженою та сяючою.
Які найкращі методи самомасажу: поради експертів
- Розігрів. Спочатку легкими погладжувальними рухами пройдіться по всьому обличчю від центру до периферії, щоб підготувати шкіру.
- Лімфодренаж. Потім слід провести пальцями уздовж лінії щелепи, від підборіддя до вух. Повторіть такий рух від кутиків губ до скронь – це допоможе зняти набряклість й вивести зайву рідину зі шкіри обличчя.
- Масаж чола. Тут необхідно покласти пальці на лоб і робити кругові рухи від центру чола до скронь.
- Масаж очей. Обережно погладьте зону навколо очей від внутрішнього кута до зовнішнього, щоб прибрати набряки під очима та зняти сліди втоми.
- Масаж носа. Щоб надати носові більш витонченого вигляду, проведіть легенько пальцями від початку носа до кінчика.
- Масаж підборіддя. Легкими пощипувальними рухами треба провести пальцями від зони підборіддя до вух. Таким чином ви приберете друге підборіддя та підтягнете контури свого лиця.
Які ще додаткові поради
- Необхідно використовувати олію чи крем для масажу, щоб зменшити тертя між пальцями та лицем.
- Самомасаж дозволяється робити лише п’ять хвилин на день.
- Не варто тиснути у зоні навколо очей, це може бути небезпечно.
- Перед тим, як розпочинати масаж, варто проконсультуватися з дерматологом, якщо у вас проблемна шкіра.
Після процедур самомасажу ви почуватиметеся молодою і прекрасною. Ваша шкіра сяятиме здоров’ям та красою, зморшки зникнуть, як і не було. Для цього присвятіть собі лише 5 хвилин на день – і ви побачите вражаючий результат, який вам неодмінно сподобається.
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