Миші назавжди підуть з дому та городу: як позбутися гризунів

Хоча миші маленькі, та вони можуть накоїти чимало лиха: знищити запаси їжі, підточити урожай чи пошкодити меблі. Проте позбутися гризунів можна легко простими, але дуже робочими методами.

Звідки та чому з’являються миші?

Для того, щоб гризуни жили та активно розмножувалися, їм потрібна вода та їжа. Тому миші з’являються на обійсті тоді, коли настають холоди, у пошуках ласощів. Хоча миші можуть прийти в дім і в теплу пору року. Основною причиною появи гризунів вважають затоплення дощовими водами їхніх нір. Тому після рясних дощів вони можуть з’являтися у льохах, сараях та сховищах у пошуках їжі.

Миші приходять в холоди до будинків, льохів та підвалів, щоб знайти місце для гніздування. Висока плодючість гризунів завжди є великою проблемою для людей. Найулюбленішим місцем для проживання мишей є курники, оскільки це надійне місце для зимівлі, джерело води та їжі. Гризуни харчуються в основному зерном та сирими овочами, тому їх дуже багато на городах. Також можуть гризти картон та папір, щоб отримати підстилку для своїх гнізд. Ще однією причиною появи мишей у будинку може стати «переїзд» разом з меблями, що стояли на вулиці, а потім потрапили в дім.

Чим шкідливі миші: ознаки наявності гризунів у домі і на подвір’ї

Миші можуть завдати чималої шкоди вашому майну. У особливій зоні ризику знаходяться дачники та фермери, у них гризуни можуть знищувати саджанці, матеріал для посіву, запаси зерна та підстилки для великої рогатої худоби, птахів чи свиней. Щоб запобігти появі гризунів на подвір’ї, потрібно всі приміщення тримати у чистоті, регулярно перевіряти територію, хліви та сараї.

Люди довго можуть не знати, що у них в домі живуть непрохані гості, оскільки миші виходять на «полювання», коли темно й тихо. Гризуни можуть бути на стільки обережними, що їх можна виявити лише за такими ознаками:

з’явилися сліди зубів на речах – білизні, книгах чи меблях;

екскременти тварин;

різкий запах сечі;

зіпсовані продукти: погрижені пакети із сипучими харчами, зіпсований хліб, зерно тощо;

характерне шарудіння та писк, які виразно чутно вночі.

Ці ознаки змушують задуматися про те, що потрібно пошукати нори та гнізда гризунів. Найчастіше такі місця знаходяться під завалами різних речей у сараях чи підвалах, у коморі чи навіть під ванною. Якщо нір не виявлено, то можна подивитися у вентиляції, під дерев’яною підлогою або поблизу каналізаційних труб. Також миші можуть влаштуватися на горищі.

Як назавжди позбутися мишей: робочі методи

Найпопулярніший варіант, щоб позбутися мишей у будинку чи крватирі – це встановлення мишоловок. Такі пастки частіше за все ставлять з приманками: шматочками сиру чи ковбаси, тому що їх особливо полюбляють миші. Пастки потрібно ставити біля плінтусів чи сміттєвого відра, але потрібно слідкувати, щоб туди не потрапили домашні улюбленці.

Якщо ви виявили дірку у плінтусі і виникла підозра, що там можуть бути гризуни, можна закрити її будівельною піною. Що ще дуже дієве проти мишей, так це отрута, яка призначена для боротьби з гризунами. Отруту потрібно розкласти по будинку чи квартирі, але там, де не дістануть діти або домашні тварини.

Також дуже ефективне у боротьбі з мишами прибирання помешкання з хлоркою. Та під час роботи не забувайте використовувати рукавички, а опісля потрібно добре провітрити помешкання. Також можна звернутися за професійною дезінфекцією, але це буде коштувати грошей.

Як позбутися мишей народними засобами?

Приманки для гризунів можна робити з того, що є під рукою. Ще наші бабусі користувалися таким засобом. Потрібно в банку налити пахучої соняшникової олії, і залишити її на ніч під нахилом. На ранок у банці можна буде побачити гризунів.

Також можна приготувати досить безпечну отруту для мишей. Потрібно змішати потроху борошна, цукру та гіпсу, додати трохи олії. Потім отруту слід розкласти по тарілках – і на гризунів чекатиме вірна смерть від такого частування.

Ще варіант, проте він не дуже гуманний: у їжу чи хліб додати потовчене скло або цемент, але потрібно бути уважними, щоб не поранитися.

Які запахи не люблять миші?

Насправді, це дуже вибагливі гризуни, вони не переносять запахів деяких рослин: полину, м’яти, бузини, ромашки та кінзи. Також їх дуже лякають аромати оцту, нашатирного спирту, коріандру та хлорки.

Можна приготувати ефективний засіб від мишей лише із двох інгредієнтів, які є в кожній аптеці: настоянка м’яти перцевої на олії та спирту. Ці обидва розчини потрібно змішати у пляшечці та добре збовтати. Потім рідину варто набрати у великий одноразовий шприц без голки і обробити розчином усі отвори та щілини, через які миші можуть потрапляти в будинок. А також пройдіть всі місця, де теоретично можуть бути миші. Цей аромат налякає гризунів і вони підуть з вашої оселі. За необхідності процедуру можна згодом повторити.

Також можна приготувати розчин із масла м’яти та нашатирного спирту, бо миші дуже бояться різких запахів. Отриманою рідиною треба просочити ганчірки та покласти їх у місцях, де можуть жити гризуни. Це безпечний метод для тварин та людей, але неприємний для гризунів, їм доведеться шукати нове житло.

Як позбутися мишей на городі: гризуни підуть назавжди

Так як мишей відлякують сильні запахи, тому дуже ефективною для боротьби з ними на городі буде рослина із їдким ароматом. Для такої мети ідеально підходить бузина. Ця рослина містить синильну кислоту, має різкий запах, тому дуже добре відлякуватиме мишей.

Потрібно обсадити город бузиною по периметру, тоді ви назавжди позбудитеся мишей. Якщо миші тільки з’явилися, то їх можна швидко позбутися, встромивши у землю щойно зрізані гілки бузини.

Також на городі можна посадити замість кущів бузини рослини із сильним запахом: ромашку, м’яту, полин та інші.

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