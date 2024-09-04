Миші не будуть наближатися до цього місця: що посадити по периметру грядок, щоб врятувати урожай

Для садових та городніх культур гризуни становлять неабияку небезпеку. Саме тому важливо вчасно від них позбуватися.

Звісно, ви можете використовувати хімічні засоби для боротьби з мишами на своїй ділянці. Вони продаються в багатьох магазинах. Однак, такі препарати мають один суттєвий недолік. Вони можуть нашкодити не лише непроханим гостям, але й рослинам та навіть домашнім тваринам.

Тому фахівці радять використовувати для боротьби з гризунами натуральні засоби. Наприклад, деякі рослини можуть так само ефективно відлякати мишей.

Хоча існує багато представників флори, запах яких не подобається гризунам, однак найяскравішим і найбільш ефективним можна назвати нарцис.

Якщо здійснити висаджування цих декоративних квітів по периметру грядки, то вони зможуть захистити інші рослини від нашестя гризунів.

Пояснити це можна дуже просто. Справа в тому, що для мишей цибулини нарцисів є отруйними. Саме тому шкідники намагаються завжди уникати тих місць, де ці квіти зростають.

Найбільше та найкраще, наголошують експерти, нарциси захищають насадження картоплі. Тому спробуйте наступного сезону висадити по периметру свого городу нарциси і побачите результат.

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