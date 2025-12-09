Коли сіяти огірки за місячним календарем 2026 року / © pexels.com

2026 року городники можуть скористатися місячним календарем, який допоможе правильно спланувати посадку та догляд за огірками.

Місяць має помітний вплив на рослини завдяки своїм фазам та розташуванню в знаках зодіаку. Рослини, як і люди, на 80% складаються з води, тому місячні цикли можуть реально впливати на їх ріст.

На зростальний Місяць огірки розвиваються швидше та міцніше, а під час спадного — ріст сповільнюється. Агрономи радять обов’язково враховувати це під час планування робіт у саду.

Коли краще саджати огірки

Щоб огірки добре прижилися і дали щедрий урожай, важливо правильно обчислити терміни посадки. Зазвичай насіння сіють за місяць до висаджування розсади на постійне місце. Якщо плануєте вирощувати огірки в теплиці — почніть на кілька тижнів раніше.

Перед висіванням насіння варто замочити, а ґрунт — ретельно підготувати. За температури ґрунту 29–35 °C насіння проростає за три дні. У більш прохолодних умовах (21–27 °C) проростання триває 4–5 днів, а за 16–21 °C — близько тижня.

Щоб прискорити процес, можна зробити міні-теплицю з пластикової пляшки. Накрийте ємності з розсадою і поставте на тепловий килимок для підтримки потрібної температури. Не забувайте регулярно зволожувати ґрунт і провітрювати рослини. Коли з’являться перші сходи — міні-теплицю прибирають.

Найкращі дні для висівання і збирання

Ідеальні дні для висівання насіння огірків — коли Місяць перебуває в знаках Рака, Скорпіона, Риб, Тельця, Діви та Козерога.

Можна також саджати в Терезах і Стрільці, але уникайте Нового Місяця — енергія насіння в цей період слабша.

Огірки потрібно збирати регулярно: це не лише запобігає переростанню плодів, а й стимулює формування нових зав’язей. Для маринування краще збирати плоди, коли Місяць в знаках Овна, Лева, Стрільця, Тельця, Козерога, Близнюків та Водолія.