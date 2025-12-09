- Дата публікації
Місячний календар городника: посієте огірки у ці дні — зберете рекордний урожай 2026 року
Огірки вирощує практично кожен дачник, адже їх хрусткі плоди радують протягом усього літа. Але для справді багатого врожаю одного вибору сорту та догляду недостатньо.
2026 року городники можуть скористатися місячним календарем, який допоможе правильно спланувати посадку та догляд за огірками.
Місяць має помітний вплив на рослини завдяки своїм фазам та розташуванню в знаках зодіаку. Рослини, як і люди, на 80% складаються з води, тому місячні цикли можуть реально впливати на їх ріст.
На зростальний Місяць огірки розвиваються швидше та міцніше, а під час спадного — ріст сповільнюється. Агрономи радять обов’язково враховувати це під час планування робіт у саду.
Коли краще саджати огірки
Щоб огірки добре прижилися і дали щедрий урожай, важливо правильно обчислити терміни посадки. Зазвичай насіння сіють за місяць до висаджування розсади на постійне місце. Якщо плануєте вирощувати огірки в теплиці — почніть на кілька тижнів раніше.
Перед висіванням насіння варто замочити, а ґрунт — ретельно підготувати. За температури ґрунту 29–35 °C насіння проростає за три дні. У більш прохолодних умовах (21–27 °C) проростання триває 4–5 днів, а за 16–21 °C — близько тижня.
Щоб прискорити процес, можна зробити міні-теплицю з пластикової пляшки. Накрийте ємності з розсадою і поставте на тепловий килимок для підтримки потрібної температури. Не забувайте регулярно зволожувати ґрунт і провітрювати рослини. Коли з’являться перші сходи — міні-теплицю прибирають.
Найкращі дні для висівання і збирання
Ідеальні дні для висівання насіння огірків — коли Місяць перебуває в знаках Рака, Скорпіона, Риб, Тельця, Діви та Козерога.
Можна також саджати в Терезах і Стрільці, але уникайте Нового Місяця — енергія насіння в цей період слабша.
Огірки потрібно збирати регулярно: це не лише запобігає переростанню плодів, а й стимулює формування нових зав’язей. Для маринування краще збирати плоди, коли Місяць в знаках Овна, Лева, Стрільця, Тельця, Козерога, Близнюків та Водолія.