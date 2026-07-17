Місячний посівний календар на серпень 2026 року / © pexels.com

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Багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця, адже вважається, що вони впливають на ріст рослин, укорінення та врожайність.

Місячний календар на серпень 2026 року допоможе обрати найвдаліші дні для посівання, пересаджування, поливання, обрізування та збирання врожаю.

Які дні серпня 2026 року вважаються найкращими для висаджування

Найсприятливішими для більшості посівних робіт будуть дні зростального Місяця, коли рослини активно спрямовують сили на розвиток надземної частини.

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Сприятливі дні: 1–3, 7–9, 12–15, 19–22 та 27–30 серпня.

Несприятливі дні: 5–6, 10–11, 17–18 та 24–26 серпня. У ці дні краще відкласти висівання і пересаджування, а натомість зайнятися прополюванням, боротьбою зі шкідниками або прибиранням ділянки.

Що можна сіяти та садити в серпні

Серпень підходить не лише для збирання врожаю, а й для повторного висівання.

Овочі:

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редис;

рукола;

кріп;

шпинат;

салат;

пекінська капуста;

ранні сорти цибулі на зелень.

Сидерати:

гірчиця;

фацелія;

овес;

люпин.

Квіти:

дворічники;

маргаритки;

віоли;

незабудки.

Коли поливати та підживлювати

Найкращий час для поливання — період зростального Місяця. У цей час рослини краще засвоюють вологу та поживні речовини.

Для підживлення органічними добривами підійдуть 7–9 та 19–22 серпня. Мінеральні добрива краще вносити 12–15 серпня.

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Роботи в саду у серпні

У саду в серпні варто:

проводити санітарне обрізування;

видаляти сухі та пошкоджені гілки;

обробляти дерева від хвороб;

збирати яблука, груші та сливи ранніх сортів;

закладати компост.

Календар городника на кожен день

1 серпня — вдалий день для висівання зелені. Можна сіяти кріп, салат і шпинат.

2 серпня — добрий час для поливання. Рослини активно засвоюють вологу.

3 серпня — сприятливий день для пересаджування. Особливо для зеленних культур.

4 серпня — нейтральний день. Краще зайнятися доглядом за грядками.

5 серпня — висівання небажане. Рекомендується прополювання.

6 серпня — не варто пересаджувати. Краще провести оброблення від шкідників.

7 серпня — один із найкращих днів місяця. Сійте редис і руколу.

8 серпня — вдалий день для підживлення. Органічні добрива дадуть гарний ефект.

9 серпня — можна сіяти пекінську капусту. Також сприятливе поливання.

10 серпня — несприятливий день. Уникайте посадкових робіт.

11 серпня — краще відкласти висівання. Підійде для прибирання ділянки.

12 серпня — чудовий день для висаджування. Особливо зелені та сидератів.

13 серпня — сприятливий для пересаджування. Можна висаджувати розсаду квітів.

14 серпня — вдалий день для поливання та підживлення. Рослини швидко відновлюються.

15 серпня — можна сіяти зелень на осінь. Також підходить для заготівлі насіння.

16 серпня — сприятливий день для висівання зелені та догляду за рослинами. Вдалий час для кропу, шпинату, руколи, салату та інших скоростиглих культур.

17 серпня — краще відмовитися від посадкових робіт. Займіться профілактикою хвороб, обробленням рослин від шкідників.

18 серпня — несприятливий день для пересаджування рослин. Натомість можна збирати достиглий урожай.

19 серпня — один із найкращих днів другої половини місяця Рекомендується висівати редис, дайкон, листові салати, руколу, шпинат, а також сидерати.

20 серпня — сприятливий день для догляду за городом. Можна поливати рослини, підживлювати їх комплексними добривами.

21 серпня — вдалий день для висаджування та пересаджування. Добре приживатимуться декоративні багаторічники, полуниця та суниця.

22 серпня — сприятливий день для висівання і збирання врожаю. Вдалий час для швидкорослих культур.

23 серпня — нейтральний день. Краще присвятити час прополюванню та мульчуванню грядок.

24 серпня — посівні роботи бажано перенести. Натомість можна косити траву, готувати компост і прибирати рослинні залишки.

25 серпня — несприятливий день для висаджування. Зосередьтеся на боротьбі зі шкідниками та профілактиці грибкових захворювань.

26 серпня — відкладіть будь-які висівання. День підходить для перекопування звільнених грядок, підготовки ґрунту до осінніх робіт та внесення компосту.

27 серпня — повертається сприятливий період. Можна висівати шпинат, салат, редис, кріп, цибулю на перо та сидерати.

28 серпня — чудовий день для роботи в саду. Рекомендується висаджувати декоративні культури, пересаджувати багаторічні квіти.

29 серпня — один із найкращих днів наприкінці серпня. Успішними будуть практично всі роботи на городі.

30 серпня — сприятливий день для підготовки ділянки до осені. Вдалий час для посіву сидератів, внесення органічних добрив.

31 серпня — завершіть місяць доглядом за садом і городом. Можна збирати врожай пізніх овочів.

Місячний календар є орієнтиром для планування робіт, але найкращі результати дає його поєднання з урахуванням місцевих погодних умов, стану ґрунту та особливостей вирощуваних культур.

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